La Diputación provincial destina ayudas para cooperativas agroganaderas de las comarcas

- Son once las entidades que resultarán beneficiadas con este programa - El importe de las subvenciones en todo el territorio es de casi medio millón

El grupo de gobierno de la Diputación provincial aprobó nuevas ayudas destinadas a cooperativas agroganaderas, en este caso por valor de casi medio millones de euros. La línea de de inversiones están encaminadas la que las entidades beneficiarias puedan llevar a cabo actuaciones de mejora, reparación y mantenimiento de las instalaciones, así como también a la adquisición de materiales y vehículos. Con estas aportaciones, la institución presidida por Carmela Silva, señala, apuesta por la economía, por un sector primario que tiene un gran peso en esta provincia y que soporta con su actividad el sustento de muchas familias, que pueden verse beneficiadas con estas ayudas. Así, entre las acciones que se llevarán a cabo al amparo de estas subvenciones se encuentran, por ejemplo, la inversión en seguridad, sistemas informáticos y vigilancia, la realización de talleres o la mejora de las instalaciones mediante la reparación o la compra de maquinaria.Resultarán beneciciarias un total de 17 sociedades en la provincia, de las que 11 están situadas en Deza y Tabeirós-Montes. La relación es la siguiente: Viña Moraima (Barro), Horsal (Cambados), Maceiras do Ulla Ullama (A Estrada), Cooperativa Agrícola de Forcarei (Forcarei), Aprodeza (Lalín), Campodeza (Lalín), Cooperativa Gandeira de Botos (Lalín), Maquideza (Lalín), Sociedad Cooperativa Gandeiros do Deza (Lalín), Valle del Deza (Lalín), Xuncoga (Lalín), Condado Paradanta Sociedade Cooperativa Gallega (As Neves), C. C. A Porta Río Miño (Pontevedra), Cobideza (Lalín), Viña Almirante (Portas), SAT N 4035 (Ribadumia), y la Cooperativa O Rodo de Rodeiro.