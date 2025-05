A Deputación programa 67 obradoiros de capacitación tecnolóxica do programa +Reto Dixital en 23 concellos da provincia

O programa, cun orzamento de 30.000 €, busca formar as persoas maiores de 50 anos no emprego das aplicacións da banca electrónica, sanitarias e, en xeral, para saber desenvolverse nun mundo cada vez máis tecnolóxico

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, anunciou hoxe novos avances no programa +Reto Dixital que, cun un orzamento de 30.000 euros, busca “formar aos maiores de 50 anos no emprego das aplicacións da banca electrónica, sanitarias e, en xeral, para saber desenvolverse nun mundo cada vez máis tecnolóxico”. En concreto, apróbase a concesión dun total de 67 obradoiros que se desenvolverán en 23 concellos da provincia de reto demográfico: Pontecesures, Salceda de Caselas, Mondariz, portas, A Lama, Salvaterra de Miño, Rodeiro, Caldas de Reis, Silleda, Fornelos de Montes, Cerdedo-Cotobade, Vila de Cruces, Meis, Vilanova de Arousa, Arbo, Barro, Sanxenxo, Meaño, O Rosal, Bueu, Dozón, Catoira e Ribadumia.

Luis López lembrou que, con este programa, a Deputación busca dar continuidade ao Hub Dixital, que se puxo en marcha nos concellos de Forcarei, A Illa de Arousa, Moraña e As Neves ata o 2024. Os novos obradoiros, de cinco horas de duración e que beneficiarán a 23 concellos, están divididos en cinco temáticas diferentes: Administración electrónica, do que se programan un total de oito talleres; banca móbil e compras online, con 19 actividades; sedes electrónicas, con 11; Sergas, con 19, e redes sociais, con 10 obradoiros programados.

Agora, os 23 concellos que se benefician do programa +Reto Dixital deberán, entre outras tarefas, seleccionar ás persoas que serán beneficiarias da formación, que deberán ser entre 8 e 15 en cada un dos cursos, e proporcionar un aula que reúna as condicións necesarias para impartir as formacións.