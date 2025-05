Las comunicaciones se atragantaron en varios concellos de la comarca tras volver la luz

Unas doce horas con el sistema eléctrico recuperado en algunos de los casos y, al menos, ocho horas, en otros, no parecen ser suficientes para que en algunos concellos de la comarca de Pontevedra se haya recuperado la normalidad en cuanto a las comunicaciones, de modo que los ayuntamientos están advirtiendo a los vecinos de la imposibilidad de atender a las llamadas y parte más elemental de los trámites necesarios que tiene que ver con estar conectados a Internet. Algunos territorios, a mediodía del martes, seguían sin telefonía móvil.

Es el caso de Ponte Caldelas, en donde entre las 3.00 y las 4.00 se recuperó la electricidad. Sin embargo, durante la mañana el alcalde, Andrés Díaz, tuvo que echar mano de las redes sociales para explicar que no había teléfono al que llamar en la casa consistorial.

En Ponte Caldelas la jornada del apagón se vivió con relativa normalidad, dado el alto componente rural del municipio: muchos niños en las calles y plazuelas y pocas situaciones realmente preocupantes. El alcalde, que estuvo desconectado, tuvo que echar mano del método más rudimentario para resolver las posibles incidencias: el puerta a puerta.

Así se desplazó al cuartel para encontrarse con el responsable de la Guardia Civil, y a las casas de los responsables de la brigada de obras, a los que hubo que hacer consultas sobre los generadores del Concello, dado que en un momento de la tarde se creyó que serían necesarios para las personas con equipos de respiración que son atendidas en la residencia de ancianos, aunque finalmente no fue necesario.

Concello de A Lama. D. P.

Algo parecido pasó en Poio, en donde la luz volvió también en torno a las 4.45 horas de la madrugada, siendo algunos puntos de Raxó los últimos en tener conexión, ya a las 8.30 horas. El Concello sí tuvo que dotar de generadores eléctricos a dos usuarios de sistemas de oxígeno y lo hizo a través de Protección Civil, que además ayudó en una de las residencias para poder llevar a los ancianos a sus habitaciones sin usar el ascensor.

No solo no hubo comunicaciones en un lunes en el que el alcalde, Ángel Moldes, se estableció en el Concello, a modo cuartel de emergencia, para poder estar localizable, sino que en la jornada del martes tampoco fue fácil entrar en contacto con el Consistorio, en el que no había internet ni teléfono.

En A Lama, más de lo mismo, pero la situación se extendió más allá de las dependencias municipales y en las del centro de salud la situación dejó bastante que desear, con unos profesionales que explicaron que el acceso al sistema era inestable y que, pese a todo, atendieron a los pacientes sin incidencias. La farmacia no contaba con Internet, anunque sí con la conexión necesaria al sistema del Sergas para dispensar los medicamentos. En este concello se recuperó el servicio eléctrico sobre las 2.30 horas de la madrugada.

En Cerdedo-Cotobade, la incomunicación llevó a que, desde el mediodía, alcalde, concejales y Protección Civil se quedasen incomunicados. "Eu, ante a imposibilidade de facer máis, collín o coche e fun polos pobos, por se nalgunha casa alguén precisaba algo".

Protección Civil estuvo a disposición de la residencia de ancianos, y ningún responsable municipal llegó a recibir demandas de apoyo eléctrico para personas enfermas. El alcalde, Jorge Cubela, consideró que la llamada de atención de este apagón merece ser escuchada. En sus redes sociales, directamente, reconoció que "foi imposible comunicarse durante toda a xornada, síntoo".

A su vez, explicó que, a raíz de esta experiencia "imos estudar un protocolo cun punto de encontro para os concelleiros e Protección Civil, de xeito que sexa posible atoparnos e ter capacidade de reacción". En Campo Lameiro, a su vez, el apagón se terminó sobre las 3.00 de la madrugada, pero las comunicaciones se quedaron tocadas, de modo que "a cobertura foi e veu dende entón", según indicó el alcalde, Carlos Costa, que reconoció que en la jornada anterior "por sorte" no se habían registrado incidencias.

Recuperación sin incidencias

Entre los concellos con más fortuna en este aspecto están Vilaboa, con electricidad desde la 1.00 de la madrugada y sin incidencias, que tuvo señal y comunicaciones casi desde el mismo instante en que vino la luz y Soutomaior, en donde el servicio se recuperó también sobre las cuatro de la madrugada y las comunicaciones estuvieron operativas ya desde primera hora.

En este municipio, en el parte de incidentes figura la llamada a la ambulancia por una caída durante la tarde y dos rescates en ascensores por parte de la Policía Local. Eso sí, la vuelta de las comunicaciones permitió mantener el contacto con los vecinos y vecinas y retomar las actividades deportivas y extraescolares desde la tarde del martes.

Barro tampoco puede quejarse, el apagón duró mucho menos en este municipio de la comarca de Pontevedra, en donde desde antes de las 22.00 horas ya tenían restaurado el servicio y recuperaron también, poco a poco las comunicaciones.

https://www.diariodepontevedra.es/gl/articulo/comarca-pontevedra/comunicaciones-atragantan-varios-concellos-comarca-donde-es-imposible-llamar-pesar-que-luz/202504291917261388201.amp.html