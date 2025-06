La autovía Curro-Sanxenxo ya es el tercer vial autonómico con más tráfico de Galicia

El tráfico por la autovía do Salnés, que enlaza el macronudo de Curro, en Barro, con Sanxenxo, ha crecido en el último año cerca de un 4% y ya son 21.733 los vehículos que pasan a diario por este tramo, lo que convierte a esta carretera de cuatro carriles en el vial de titularidad autonómico más utilizado de la provincia y el tercero de Galicia, solo por detrás de la AC-012 se acceso a la ciudad de a Coruña (casi 34.000 coches diarios) y la conexión Santiago-Noia, que supera incluso los 34.000. Así se pone de manifiesto en la Memoria de Aforos de 2024 que acaba de publicar la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

La autovía Curro-Sanxenxo supera en tráfico a la de O Morrazo (que roza los 20.000 vehículos), y en verano se dispara hasta límites poco habituales, ya que el pasado año se llegó en agosto a más de 38.500 coches diarios, un aumento del 30% con respecto a la media anual, ya que en enero caer a menos de 16.000.

Por su parte, la carretera PO-308 a su paso por Poio soportó el pasado año algo menos de 16.000 coches diarios, lo que supone un ligero descenso con respecto a doce meses antes, y llega a 19.300 en verano. Por su parte, la PO-531 suma en Curro (Barro) más de 18.300 vehículos, con un leve crecimiento en un año, y además se eleva los 21.100 en agosto.

El estudio de la Xunta pone de manifiesto que son los viernes los peores para circular por la autovía do Salnés con una media esa jornada de más de 25.000 automóviles. En esta ocasión, el balance viaria de 2024 no incluye un tramo que sí analizó el pasado año, el nudo de A Barca, la confluencia a orillas del Lérez entre los territorios de Pontevedra y Poio . Por este punto transitaron cada jornada de 2023 un total 23.579 automóviles, de los que casi 1.200 son camiones. Todo apunta a que este lugar se mantendrá en los puestos altos del ránking.

Se da la circunstancia de que después de verano (se estima que en octubre), comenzará una reforma en profundidad de este tramo de la PO-308, entre A Barca y Casal de Ferreirós, por 1,7 millones de euros lo que obligará a habilitar desvíos durante meses por los viales internos del barrio de A Caeira.

La mayor parte del tráfico que circula por la autovía do Salnés entre Curro y Sanxenxo, abandona esta vía de alta capacidad en algunas de las salidas hacia O Salnés y Arousa y, sobre todo en Sanxenxo, puesto que el número de coches que continúa por el corredor de O Salnés hacia la playa de A Lanzada y O Grove disminuye de forma notable. Son apenas 9.800 coches diarios en este corredor, si bien se duplica en agosto. Con estos datos, la Xunta mantiene en un cajón desde hace años la posibilidad de desdoblar ese corredor desde Sanxenxo hasta la playa (ahora de un carril en cada sentido) para igualarlo con la propia autovía. Hace casi un año, en agosto pasado, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, anunciaba que su departamento ha puesto en marcha un «estudio de alternativas» para decidir si es posible ese desdoblamiento, siempre descartado por razones ambientales ya que en su tramo final atraviesa terrenos de la Red Natura.

En este nuevo trabajo ya se disponía incluso de un estudio de tráfico que pone de manifiesto que la actual vía rápida registra notables atascos en verano, especialmente los fines de semana. La conselleira, en todo caso, dejaba claro que «es difícil» conseguir un desdoblamiento completo debido a la zona natural protegida, por lo que puso sobre la mesa la posibilidad de habilitar los cuatro carriles por tramos.

La vía rápida entre Sanxenxo y O Grove es un tramo de poco menos de siete kilómetros con un carril en cada sentido (salvo algún pequeño tramo con carriles añadidos) que conecta una autovía de cuatro con la PO-316, ya en O Grove, que también está desdoblada hasta la rotonda de San Vicente. Su ampliación es una constante cada verano por parte del alcalde meco, José Antonio Cacabelos.

La variante de Marín supera los 8.600 coches diarios

La variante de Marín, que cuenta con 4,2 kilómetros que comunica el nudo de Mollavao con la glorieta de Ardán, alcanzó el pasado año los 8.614 vehículos en el tramo entre Lourizán y el enlace de Casal, mientras que subió a 7.077 entre A Brea y Ardán. Supone menos de la mitad de la circulación que soporta la autovía do Morrazo, entre Vilaboa y Cangas, que ronda ya los 20.000 coches diarios.El próximo 6 de julio se cumplirán trece años desde que, en 2012, se abrió al tráfico en su totalidad esta variante de Marín, añadiendo el tramo de Lourizán al que ya existía desde 2006 por el término de Marín, pero que desembocaba en la zona de O Regueiriño, sin apenas salida viaria adecuada. En estos trece años desde que el vial desemboca en el nudo de Mollavao desde el enlace de Ardán, aún no ha llegado a la previsión de recibir alrededor de 3,6 millones de coches al año (unos 10.000 al día), pero sí supera ya la barrera de los tres millones. No obstante, permanece estable desde hace tiempo en las cifras medidas en los últimos ejercicios por la Axencia de Infraestruturas. Su aumento de uso en verano no es equiparable a la red autonómica de la orilla norte, pero sí es significativa. En julio y agosto se rozan los 11.000 vehículos diarios. Una de sus principales consecuencias ha sido la de eliminar, o al menos reducir, los interminables atascos que hasta 2012 se registraban cada verano en el casco urbano de Marín.Otro vial autonómico que se analiza en este estudio es la PO-542, que discurre entre el nudo de O Pino y Bora, donde conecta con la carretera de Ourense. Pasaban en 2023 por ese trazado en la parroquia de Marcón una media de 10.800 diarios, pero en esta ocasión solo se ofrecen datos de la zona de Bora, donde apenas son 542.

