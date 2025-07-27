 Valoran la parcela de Curro que se usa como escombrera para un parking-lanzadera del parque acuático

La parcela que, desde hace años, utiliza la Xunta de Galicia a modo de escombrera en las inmediaciones del nudo de Curro en Meis será finalmente adecentada y valoran darle una nueva utilidad. La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y los promotores del parque acuático abordaron la posible utilización de este terreno como zona de estacionamiento de autobuses-lanzadera con destino a las futuras instalaciones lúdicas en Penente.



La necesidad de contar con un espacio para este uso la trasladaron los responsables del futuro parque a la alcaldesa, Marta Giráldez, que inmediatamente pensó en poder utilizar para este fin el terreno citado. Eso sí, al ser de titularidad autonómica, deberá ser una cuestión a negociar entre promotores y Xunta. En todo caso, la regidora obtuvo el compromiso de que el gobierno gallego adecentará la parcela en cuestión próximamente.



Ese fue uno de los asuntos abordados durante una reunión de trabajo entre la regidora y la conselleira, María Martínez Allegue. Pero no la única.

Mejora vial y vivienda pública

La socialista trasladó a la popular la necesidad de que la Xunta actúe mejorando tramos de la PO-531 a su paso por Meis. Entre las propuestas: creación de sendas, por ejemplo, entre Paradela y San Lourenzo, así como de A Goulla a Vilanoviña. También que se actúe sobre el puente del Umia, “cheo de óxidos” y con un paso peatonales “inaccesible”, por estrecho, para carritos de bebé o sillas de ruedas.



En materia de vivienda, ambas dirigentes abordaron las dos posibles vías de impulso de vivienda social en la localidad. La Consellería facilita créditos sin intereses para la compra de edificios ya ejecutados y el Concello tiene el ojo puesto en uno embargado. La otra opción sería la compra de terrenos, con puesta a disposición de la administración gallega. El gobierno local estudiará ambas opciones.

https://www.diariodearousa.com/articulo/o-salnes/valoran-parcela-curro-como-escombrera-parking-lanzadera-parque-acuatico-5368096