Expropian terrenos en Vilanova y Catoira para mejorar paradas de autobús

Infraestruturas publica las fechas para asistir al levantamiento de actas también para Barro, Ponte Caldelas y A Estrada

Mapa del replanteo de Vilanova de Arousa.

La Consellería de Infraestruturas ha citado a propietarios de diferentes municipios de la provincia de Pontevedra para el levantamiento de las actas de expropiación de terrenos para ejecutar un proyecto de mejoras de paradas de autobús.

Entre ellos hay propiedades afectadas en Arousa. En concreto, un terreno ubicado en Baión (Vilanova) catalogado como urbano y que está ocupado por unos frutales y un suelo urbano sin edificar en Catoira.

Según el anuncio autonómico, publicado en el BOP del martes, los titulares de estos bienes deberán acudir el 26 de junio a su Ayuntamiento para asistir al levantamiento de actas previas a la ocupación.

Deberán acudir los titulares afectados o bien representados por otra persona debidamente autorizada, aportando documentos acreditativos.

Este proyecto que busca mejorar las paradas de autobús en las rutas de acceso por el norte a la ciudad de Pontevedra también afecta a otras localidades de la provincia. En concreto, a Barro, Ponte Caldelas y A Estrada, donde también hay algunos bienes afectados por expropiación u ocupación temporal para realizar las obras.

Los avisos alertando a los propietarios se han publicado en los respectivos tablones de anuncios de sus Concellos. Y no solo están las citas con los días de asistencia para el levantamiento de actas, también se han convocado los actos de formalización de la ocupación.

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El proyecto se presentó hace tiempo y las actuaciones previstas por el departamento de Infraestruturas de la Xunta comprendían el acondicionamiento de los carriles para la parada del autobús, la mejora de la accesibilidad y la pavimentación del entorno con la ejecución de sendas o aceras. Además de colocar o renovar marquesinas.

https://www.farodevigo.es/arousa/2026/05/27/expropian-terrenos-vilanova-catoira-mejora-paradas-autobus-130681359.html