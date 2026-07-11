A Rapa das Bestas regresa este fin de semana al Monte Acibal con la tradicional Baixa das Bestas de Amil

La parroquia de Amil, en Moraña, volverá a convertirse este fin de semana en escenario de una de las tradiciones más arraigadas de Galicia con la celebración de la Baixa das Bestas, organizada por la Asociación Cultural e Cabalar Monte Acibal.

La cita arrancará este jueves con la proyección audiovisual "Xuntanza das Bestas", prevista para las 21.30 horas. El viernes será el turno de la tradicional cena campestre organizada por la asociación, seguida de una verbena amenizada por el grupo D'Noche.

Los actos centrales se concentrarán el sábado y el domingo con la celebración de la rapa, el momento más esperado de la fiesta. El sábado comenzará a las 19.30 horas y estará seguido por una verbena con las orquestas Marbella y Dolce Vita. El domingo, las "bestas" volverán al recinto en dos sesiones, a las 12.00 y a las 17.00 horas.

A Baixa das Bestas de Amil constituye una de las paradas del circuito gallego de rapas das bestas y reúne cada año a cientos de personas para presenciar el trabajo de los apeadores y apeadoras, que inmovilizan a los caballos para realizar tareas de identificación, desparasitación y control sanitario antes de devolverlos al monte.

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Más allá del espectáculo que ofrece el cuerpo a cuerpo entre personas y animales, la organización destaca el valor de esta tradición como una labor de conservación y gestión de las manadas de caballos que viven en libertad en el Monte Acibal, contribuyendo al mantenimiento de un patrimonio natural y cultural con siglos de historia, pues ya existen registros de esta costumbre desde hace más de 2.000 años, con registros históricos que ya hablaban de como los lugareños rapaban, limpiaban y luchaban con las bestias en el curro, en diferentes lugares de la geografía gallega.

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