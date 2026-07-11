Este rincón de Galicia lo tiene todo: historia, arte rupestre y hasta una cascada de postal

El municipio de Barro, ubicado en el interior de la provincia de Pontevedra, representa uno de los tesoros naturales mejor conservados de Galicia. Con una rica historia que se remonta a los primeros ayuntamientos constitucionales de España, este territorio que antiguamente perteneció al ayuntamiento de Trasumia –dependiente de Caldas de Reis– se ha transformado en un destino turístico de primer nivel para los amantes de la naturaleza, el patrimonio y las tradiciones gallegas.

Situado estratégicamente en el trazado del Camino Portugués a Santiago de Compostela, Barro combina a la perfección su legado histórico con espacios naturales de excepcional belleza. Sus cascadas, molinos centenarios, pazos señoriales y vestigios arqueológicos conforman un mosaico cultural y paisajístico único en la geografía gallega, atrayendo cada año a miles de visitantes que buscan experiencias auténticas lejos del turismo masificado.

La transformación de Barro desde su origen como parte del antiguo ayuntamiento de Trasumia hasta convertirse en un municipio moderno ha permitido preservar su esencia rural mientras desarrolla infraestructuras y servicios que facilitan el disfrute de su patrimonio natural y cultural. Este equilibrio entre tradición y modernidad constituye uno de sus principales atractivos.

El espectacular Parque de la Naturaleza del Río Barosa

Sin duda, la joya de la corona en Barro es el Parque de la Naturaleza del Río Barosa, un impresionante complejo natural y etnográfico donde destaca una majestuosa cascada con 30 metros de desnivel. Este salto de agua, considerado uno de los más bellos de Galicia, se complementa con un conjunto de diecisiete molinos hidráulicos perfectamente restaurados que jalonan el curso del río, testimonio vivo del ingenio y la relación ancestral entre los habitantes de la zona y sus recursos hídricos.

Parque de la Naturaleza del Río Barosa. EP

El parque ofrece una ruta de senderismo de dificultad media que permite a los visitantes contemplar no solo estos molinos reconstruidos con fidelidad histórica, sino también sumergirse en un ecosistema de ribera excepcionalmente conservado. La biodiversidad del entorno sorprende por su riqueza, con un bosque típico gallego donde abundan especies autóctonas y una variada colección de musgos, algas y helechos que crean un ambiente casi mágico, especialmente en los días húmedos tan característicos de Galicia.

El Pazo da Crega: piedra y tradición al servicio de la cultura

Otro de los emblemas arquitectónicos de Barro es el Pazo da Crega, magnífico ejemplo de casona señorial gallega que ha sido reconvertido en un dinámico centro cultural. Tras una meticulosa rehabilitación completada en 2008, este edificio ha recuperado todo el esplendor de su construcción en piedra, convirtiéndose en escenario principal de las numerosas actividades culturales y festividades que animan la vida social del municipio a lo largo del año.

Pazo da Crega. EP

El conjunto arquitectónico incluye elementos tradicionales de gran valor etnográfico como un canastro (hórreo típico gallego), un cobertizo de labores agrícolas, un depósito tradicional para el almacenamiento de agua y una hermosa capilla dedicada a San Antoniño. Estos elementos complementarios enriquecen la visita y ofrecen una visión completa de cómo era la vida en los pazos gallegos, auténticos centros de poder económico y social en la Galicia tradicional.

Joyas del románico y vestigios prehistóricos

La Iglesia de San Martiño de Agudelo constituye uno de los ejemplos más sobresalientes del románico gallego en perfecto estado de conservación. Construida en el siglo XII, esta iglesia presenta características arquitectónicas excepcionales, entre las que destaca un ábside semicircular dividido en cinco vanos con tres ventanas, así como una portada original atribuida a la renombrada escuela del Maestro Mateo, autor del Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago. En esta portada pueden apreciarse esculturas que representan a San Martiño y el Agnus Dei (Cordero de Dios), de gran valor artístico e histórico.

Igrexa San Martiño Agudelo. EP

En las proximidades de la iglesia se encuentra A Chan do Monte Güimil, un importante yacimiento arqueológico que corresponde a un antiguo castro, considerado en su momento uno de los asentamientos castreños más extensos del suroeste gallego. Este enclave forma parte de un conjunto arqueológico más amplio, junto con otros yacimientos cercanos como O Castelo de Agudelo y Monte Redondo. Corona el castro la capilla dedicada a San Cibrán, cuya tradicional romería se celebra en julio, fusionando de manera singular el patrimonio arqueológico con las tradiciones religiosas populares.

Arte rupestre: los petroglifos de Monte Bazar

Los amantes de la arqueología tienen en Barro otra cita imprescindible con los petroglifos de Monte Bazar. Este conjunto de grabados rupestres puede visitarse siguiendo una ruta señalizada circular de 3 kilómetros que parte desde el campo de fútbol local. El sendero, perfectamente acondicionado, conduce a los visitantes hasta las estaciones rupestres de Pedra Mirtada, Outeiro de Codeso y Castro Loureiro.

Petroglifos de Barro. EP

Estos petroglifos se caracterizan por sus motivos geométricos abstractos, donde predominan los círculos concéntricos, líneas sinuosas y las características coviñas o cazoletas, pequeñas concavidades talladas en la roca que constituyen uno de los motivos más frecuentes en el arte rupestre gallego. Estos grabados, que datan de la Edad del Bronce (entre 2.000 y 1.500 a.C.), forman parte del rico patrimonio arqueológico de la zona y son testigos silenciosos de las primeras manifestaciones artísticas y simbólicas de los pobladores prehistóricos de estas tierras.

El Camino de Santiago a su paso por Barro

El Camino Portugués a Santiago atraviesa el municipio de Barro ofreciendo uno de sus tramos más bellos y evocadores. La ruta jacobea penetra en el término municipal desde Pontevedra cruzando un pintoresco puente de piedra sobre el riachuelo conocido localmente como O Rego do Cárcere, nombre que evoca antiguas historias y leyendas locales.

A partir de este punto, el Camino discurre prácticamente en paralelo a la carretera nacional N-550 y al río da Gándara, si bien mantiene su carácter rural y tranquilo. Durante este recorrido, los peregrinos pueden disfrutar de paisajes típicamente gallegos donde se suceden ríos cristalinos, cruceros tradicionales, extensiones de bosque autóctono, viñedos cuidadosamente cultivados y pequeñas aldeas que parecen detenidas en el tiempo.

La proximidad del trazado al Parque de la Naturaleza del Río Barosa y su impresionante cascada convierten este tramo en uno de los más apreciados por los peregrinos, muchos de los cuales realizan una pequeña desviación para contemplar este espectáculo natural antes de continuar su camino hacia Santiago de Compostela.

El municipio de Barro en la actualidad

Actualmente, Barro representa un ejemplo de municipio rural gallego que ha sabido adaptarse a los tiempos modernos sin perder su identidad. Con una población que apenas supera los 3.500 habitantes, ha desarrollado infraestructuras turísticas sostenibles que permiten al visitante disfrutar de sus atractivos naturales y patrimoniales sin comprometer su conservación.

Palomar del Pazo da Crega. EP

El calendario festivo de Barro es especialmente rico, destacando celebraciones como la romería de San Cibrán en julio, las fiestas patronales y las tradicionales ferias agrícolas que mantienen vivas las costumbres ancestrales. El Pazo da Crega funciona como epicentro cultural donde se organizan exposiciones, conciertos y eventos que dinamizan la vida social del municipio.

¿Cuál es la mejor época para visitar Barro?

Aunque Barro puede visitarse durante todo el año, la primavera y el verano (de abril a septiembre) ofrecen las condiciones climatológicas más favorables para disfrutar plenamente de sus espacios naturales. Durante estos meses, la cascada del Río Barosa muestra todo su esplendor y los senderos se vuelven más accesibles. Además, coinciden con el periodo de mayor afluencia de peregrinos por el Camino Portugués, lo que añade un interesante componente multicultural a la experiencia.

¿Cómo llegar a Barro desde las principales ciudades gallegas?

El municipio de Barro disfruta de una excelente comunicación por carretera, situado junto a la N-550 que conecta Pontevedra con Santiago de Compostela. Desde Pontevedra, la capital provincial, apenas separan a Barro unos 15 kilómetros (aproximadamente 20 minutos en coche). Desde Santiago de Compostela, la distancia es de unos 45 kilómetros (45 minutos por la AP-9). También existe servicio regular de autobuses que conectan Barro con estas ciudades, facilitando el acceso a visitantes sin vehículo propio.



Este enclave pontevedrés, con su combinación perfecta de naturaleza, historia y tradiciones, representa una opción ideal para escapadas de fin de semana o como parada estratégica para quienes recorren el Camino de Santiago.

Su capacidad para sorprender al visitante con tesoros inesperados en cada recodo del camino convierte a Barro en uno de esos secretos bien guardados de la geografía gallega que, una vez descubiertos, invitan siempre a volver.

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