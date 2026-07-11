Quince euros más por tanque de gasoil dependiendo de la gasolinera: «Para irnos de vacaciones vine a llenar a la más barata»

Tino Otero, de Marín, repostando este miércoles en la gasolinera más asequible de la comarca de Pontevedra. Ramón Leiro

Las diferencias entre gasolineras son cada vez más acusadas entre municipios de la comarca de Pontevedra como Barro y el centro de la ciudad

Mover el coche se ha convertido, para un buen número de ciudadanos, en un ejercicio de lujo. Los precios del gasoil y la gasolina están altos y desde este 1 de julio se notan todavía más.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2026/07/02/quince-euros-tanque-gasoil-centro-pontevedra-curro/0003_202607P2C3991.htm