La Sareb tasará en dos años 41 parcelas y viviendas ubicadas en seis municipios

La Sareb está obligada por ley a tener tasado su parque inmobiliario, de ahí que periódicamente contrate con empresas externas la evaluación de sus activos, entre los que se encuentran viviendas, suelos sin urbanizar, locales comerciales y hasta naves industriales. Estos días, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha iniciado el procedimiento para tasar una serie de propiedades repartidas por toda España, incluidas las de la comarca de Pontevedra.

En concreto, el concurso iniciado por la Sareb incluye la tasación de 41 activos localizados en la comarca pontevedresa, de los cuales 24 se encuentran en el término municipal de Sanxenxo. Las valoraciones deberán realizarse entre este año y el que viene. El contrato público se ha repartido en seis lotes, y sale a licitación por un importe total de unos dos millones de euros (se puede optar a un lote solo o a varios), si bien podría ascender a 4,5 millones si el servicio se prorroga a 2027.

La Sareb, popularmente conocida como «banco malo», absorbió en 2012 buena parte de los activos con los que se quedaron los bancos tras la gran recesión de 2008 y el crack de los sectores inmobiliario y de la construcción. El Banco de España obliga a la Sareb a tener actualizados los valores de dichas propiedades, de ahí que periódicamente convoquen concursos para su evaluación.

En concreto, el contrato propuesto ahora contempla la tasación de 24 inmuebles en Sanxenxo (13 este año, y 11 en 2027), diez en Pontevedra, tres en Marín, dos en Poio, uno en Barro y otro en Cuntis.. Este es el segundo gran contrato que saca la Sareb desde diciembre, pues en su momento licitó otro de 4 millones de euros para certificar el estado de los inmuebles que cederá a Casa 47, el plan del Gobierno central para facilitar el acceso a la vivienda. La Sareb todavía tiene, a día de hoy, decenas de activos en la comarca El municipio donde más inmuebles siguen en manos de esta sociedad de ámbito estatal es Sanxenxo, con casi 1.500, sobre todo suelos.

En Pontevedra son 23 viviendas, cuatro trasteros y garajes, diez parcelas y cinco locales, además de 40 pisos en obras. Se trata de la ejecución de dos bloques residenciales en la urbanización Agra de Estrela, en Conde de Bugallal, adjudicada en noviembre por unos seis millones de euros. Se completa así una urbanización que estaba pendiente desde hace casi dos décadas. Con cinco bloques de viviendas, se ejecutaron tres y quedan pendientes dos, para medio centenar de pisos, que asumió la Sareb, que seleccionó a una empresa ourensana, Proyecon Galicia, para un proyecto «que se remonta a una licencia concedida por el Concello de Pontevedra en 2007. Tras su paralización durante la crisis inmobiliaria de 2008 se cambia la dirección de obra continuando el expediente original en vigor» y la Sareb asumió ese plan, que ahora se certifica con la adjudicación de las obras.

El proyecto «recoge el complejo de cinco bloques de viviendas de los cuales se ejecutaron tres en el momento de la paralización de las obras, quedando pendiente de ejecutar los bloques A y E, que no se ha ejecutado. La obra se encuentra paralizada hasta este momento, con expediente no caducado».





Subastan una veintena de pisos en Noalla

El Tribunal de Instancia plaza 3 de Cambados pone a la venta estos días, a través de portal de subastas del Boletín Oficial del Estado, una veintena de viviendas localizadas en la calle Fonte de Ons, en Noalla (Sanxenxo). Se trata de viviendas, plazas de garaje y trasteros, con unos precios que, por término medio, se sitúan entre los 120.000 y los 200.000 euros.Esta subasta ha sido ordenada en vía de apremio, debido a la deuda de 3,5 millones de euros contraída por el propietario de los pisos, y que ahora deberá subsanar mediante la entrega de los mismos. Los interesados en pujar por alguna de estas propiedades tienen que presentar sus ofertas antes de media tarde del 18 de febrero.En el procedimiento también existe la posibilidad de hacer una oferta únicamente por una plaza de garaje, que ha sido tasada por los peritos en 11.000 euros.

https://www.farodevigo.es/pontevedra/2026/02/03/sareb-tasara-anos-41-parcelas-126375943.html