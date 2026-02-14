O Corvo de Coralia protagoniza de nuevo el Entroido en Barro

El Concello de Barro ha presentado la programación del Entroido 2026, volviendo a apostar por el personaje del Corvo de Coralia, una figura popular conocida por llamar a las gallinas a comer. Después del éxito en su debut en 2025, regresa este año como personaje simbólico del Entroido.

Las actividades comenzarán este domingo 15 de febrero con la tradicional Corrida do Galo. Ese día se llevarán a cabo las semifinales en seis parroquias en distintos horarios, que darán paso a la final prevista para el 22 de febrero.

Este juego, una tradición recuperada por el Concello, busca reunir a participantes de diferentes edades, uniendo generaciones.

La jornada continuará a las 18:00 horas con un concurso de filloas y orejas en el Centro Cívico, en el que los participantes de todas las edades serán evaluados por profesionales de hostelería y repostería de la zona.

El siguiente domingo 22 de febrero a las 17:00 horas, el pabellón municipal acogerá el Festival del Entroido. Tras la final de la Corrida do Galo, se celebrará el típico concurso de disfraces y la presentación del Corvo de Coralia.

La festividad concluirá el domingo 8 de marzo, a las 19:00 horas, en la Nave da Música con el V Festival de Murgas, que incluirá la quema del cuervo como acto simbólico de despedida del Entroido.

El Concello destaca la importancia de la participación de los vecinos como clave para continuar celebrando la fiesta los próximos años.

En la presentación del programa participaron el alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes; el concelleiro de Cultura, Adrían Silva, y Tito Landín, vecino del concello y el encargado de diseñar el Corvo de Coralia.

Toda la información puede consultarse en la página oficial del Concello de Barro.