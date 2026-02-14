Cuando el aula no acaba entre cuatro paredes y el entorno se convierte en parte del aprendizaje diario

El IES de Barro es uno de los centros educativos que articulan la vida diaria del municipio de Barro. Cada mañana, el instituto abre sus puertas a alumnado que no solo comparte aulas, sino también calles, equipos deportivos y vínculos familiares. En una localidad de carácter rural, el centro se convierte en un espacio de referencia que va más allá de la enseñanza reglada y que refleja la forma de vivir y relacionarse de la comunidad.

La actividad del instituto está estrechamente ligada al entorno que lo rodea. Los espacios abiertos, la cercanía con la naturaleza y el propio funcionamiento del centro condicionan una manera distinta de organizar el tiempo escolar y de entender el aprendizaje. En Barro, la educación no se desarrolla al margen del territorio, sino en diálogo constante con él gracias a la integración del contexto social, cultural y natural en la rutina del alumnado.

A través de su organización, sus relaciones y su vínculo con el Concello, el centro ofrece una mirada concreta sobre los retos y oportunidades de la educación en el rural, un modelo que busca mantenerse vivo y con recursos en igualdad de condiciones frente a los centros que se sitúan en las ciudades.

Aprovechar el entorno

En el IES de Barro, el entorno no es un elemento accesorio, sino una parte fundamental del proyecto educativo. Jairo Fontenla, director del centro, asegura que una de las prioridades organizativas es que "o alumnado non permaneza toda a mañá sentado nunha cadeira".

En este sentido, el instituto cuenta con dos recreos en los que se fomenta la salida al exterior y la actividad física. "Fomentamos que o alumnado poida practicar distintos tipos de actividade física, ademais de realizar outro tipo de actividades como a lectura, os xogos de mesa, os debuxos, ou simplemente charlar", explica.

Otra de las preferencias de la dirección es la organización del espacio docente a través de las aulas materia. "O alumnado, que conta con cadansúa taquilla nos corredores, é o que se despraza en cada sesión á aula da correspondente materia", señala Fontenla.

Actividad realizada por el alumnado del IES de Barro para calentar chocolate con energía solar. DP

Un modelo que, según apunta, tiene beneficios demostrados. "Existen estudos científicos que evidencian que o movemento aumenta a capacidade de concentración e o rendimento académico", a lo que se suma que "o contacto coa natureza aumenta a segregación de endorfinas", asevera el director del centro.

Esa relación directa con el medio natural permite, además, trasladar parte del aprendizaje fuera del aula. En los últimos cursos, el IES de Barro ha desarrollado actividades como una caminata por un tramo del Camino de Santiago, una visita al río Agra, dentro del Parque Natural de Barosa, para analizar la calidad del agua, la elaboración de un mapa sobre la historia de los cruceros del municipio o la visita a la iglesia de Agudelo, uno de los ejemplos mejor conservados del románico gallego.

Para el director del instituto, el contexto rural "inflúe moito na forma de ser do noso alumnado e nas súas necesidades". Por ello, el centro mantiene una relación estrecha con las familias y con los servicios municipales. "Intentamos implicar ás familias na actividade educativa e mantemos un trato moi próximo cos servizos municipais. O noso obxectivo é contribuír á formación das súas fillas e dos seus veciños. Canto máis nos impliquemos dende todos os sectores, mellores serán os resultados", desarrolla Fontenla.

Ventajas del contexto

Aunque el director reconoce que no todo son ventajas, uno de los principales puntos fuertes del IES de Barro es el reducido número de alumnos que tiene. "Traballar nun centro pequeno permite ter un trato máis próximo co alumnado, o que leva consigo a necesidade de implicarse moito máis alá do estritamente académico", afirma. Para el profesorado, esta realidad supone una mayor capacidad para detectar y atender las necesidades del alumnado de forma individualizada.

Un acompañamiento que cobra especial relevancia en un momento en el que las necesidades emocionales del alumnado van en aumento. "Ter a posibilidade de manter un trato máis próximo co alumnado e as súas familias permítenos, en ocasións, ser máis coñecedores destas necesidades e contribuír a mellorar o benestar do noso alumnado, algo que resulta prioritario para nós", explica Fontenla.

Diferencias con la urbe

Las diferencias con los centros urbanos se perciben, sobre todo, en el ámbito de las relaciones personales. "No noso centro todo o alumnado se coñece", apunta el director. Una cercanía que, en ocasiones, obliga a mediar en conflictos que trascienden el ámbito escolar, pero que también se traduce en un clima de convivencia positivo. "As relacións persoais son moi sanas, e a calidade humana do noso alumnado é un dos mellores valores cos que contamos como centro", destaca Jairo Fontenla.

El director del instituto admite que, en comparación con los centros ubicados en las ciudades, en el IES de Barro echan en falta "a diversidade de oferta cultural e educativa", aunque subraya que la riqueza natural y la proximidad en el trato son dos valores de los centros rurales que "levaría, sen ningún tipo de dúbida, aos institutos das cidades".

Actividad del IES de Barro en el río Agra. DP

Como cierre, el director del IES de Barro lanza una reflexión sobre el papel de los centros rurales en el sistema educativo: "Partimos da convicción do beneficio que lle aporta ó noso alumnado a súa formación persoal e académica nun contexto coma este, así como da nosa responsabilidade en que os centros do rural conten cos mesmos recursos que calquera outro centro educativo".

El IES de Barro ejemplifica cómo la educación en el rural no es una versión reducida de la urbana, sino un modelo con identidad propia, profundamente ligado al territorio y a las personas que lo habitan.

En un contexto marcado por la cercanía, el contacto con la naturaleza y la implicación comunitaria, el instituto afronta los mismos retos que cualquier otro centro educativo, pero desde una escala diferente, donde la atención al bienestar del alumnado y la igualdad de recursos se convierten en claves para garantizar que vivir y estudiar en el rural no suponga una desventaja, sino una oportunidad.

