Un ingeniero de Vialia consigue la anulación de su declaración de la renta para que incluya deducciones por desplazamientos y comidas de trabajo

En el 2021, el hombre se trasladó a diario desde Arousa a Vigo para intervenir en la construcción del centro comercial, con unos gastos que Hacienda rechazó tener en cuenta
En el 2021, un ingeniero radicado en la comarca de O Salnés trabajó en la construcción del centro comercial Vialia, en la gran estación intermodal de Vigo.
En las facturas de repostaje de combustible y en los peajes que comportaban sus viajes entre el nudo de Curro y Vigo a través de la AP-9.
