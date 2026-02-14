 Un ingeniero de Vialia consigue la anulación de su declaración de la renta para que incluya deducciones por desplazamientos y comidas de trabajo - Voz de Barro. Noticias

sábado, 14 de febrero de 2026

Un ingeniero de Vialia consigue la anulación de su declaración de la renta para que incluya deducciones por desplazamientos y comidas de trabajo

La delegación de la Agencia Tributaria en Vilagarcía concluyó que el ingeniero tenía que pagar 905 euros, una decisión que ahora queda anulada
En el 2021, el hombre se trasladó a diario desde Arousa a Vigo para intervenir en la construcción del centro comercial, con unos gastos que Hacienda rechazó tener en cuenta


En el 2021, un ingeniero radicado en la comarca de O Salnés trabajó en la construcción del centro comercial Vialia, en la gran estación intermodal de Vigo.

En las facturas de repostaje de combustible y en los peajes que comportaban sus viajes entre el nudo de Curro y Vigo a través de la AP-9. 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2026/02/14/consigue-anulacion-declaracion-renta-incluya-deducciones-desplazamientos-comidas-trabajo/0003_202602A14C3993.htm 

