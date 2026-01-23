Gadisa crea tres empleos en Barro con la apertura de un Claudio

Gadisa Retail abre un Claudio franquiciado en el municipio de Barro. El punto de venta se encuentra al borde de la carretera nacional 55 y cuenta con una sala de ventas de 250 metros cuadrado. Dispone de una amplia variedad de 3.500 productos de alimentación, droguería e higiene, así como secciones de producto fresco con atención personalizada: carnicería, charcutería al corte, frutería y panadería.

Su horario de apertura es de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, de lunes a sábados; y los domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.

Este nuevo Claudio genera tres puestos de trabajo y se localiza en el lugar de San Antoniño nº 23 bajo.

El delegado de área de Gadisa Retail en la provincia de Pontevedra, Pablo Louro, el director de ventas de franquicia, Miguel Freire; y el supervisor de franquicia del establecimiento, Gonzalo Gutiérrez, han acompañado a Lupe Goris, propietaria de la tienda, y a su equipo, durante la jornada de apertura.

Gadisa Retail, que el año pasado sumó 22 establecimientos a esta línea de negocio, ha iniciado el año inaugurando dos Claudio: el de Barro y otro en la ciudad de A Coruña esta misma semana. En total, cuenta con 253 establecimientos, de los que 114 son Claudio y 139 Claudio Express.