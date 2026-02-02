Un rayo fulmina la red de fibra y quema los contadores de dos casas en Barro y la tormenta deja sin luz a 390 vecinos de Poio

El episodio de inestabilidad atmosférica y viento de este viernes ha propiciado un buen susto a dos familias de Barro que se quedaron con los cuadros eléctricos de sus casas totalmente quemados y todavía están pendientes de saber si los electrodomésticos se han salvado del efecto de un rayo que cayó en un poste de luz entre las dos viviendas. Sucedió en A Áspera y uno de los afectados, que se encontraba dentro de la vivienda, incluso vio caer el rayo sobre el poste de la electricidad. Inmediatamente la sobrecarga afectó a sus sistemas "e rebentou o contador exterior da casa". En la vivienda vecina, además del interior, al no saltar el diferencial, también ardió el interior.

"Aínda cheira a queimado e non temos moita forma de arranxalo de inmediato para saber se tamén pasou ao resto dos electrodomésticos", indica uno de los vecinos afectados, reconociendo los nervios que les ha dejado, como saldo añadido, el paso de la tormenta.

La zona por la que entró el rayo en San Amaro, A Portela. R. FARIÑA

Los efectos de los relámpagos se están dejando sentir en Barro en donde también el jueves se suspendió un entrenamiento por la caída de un relámpago cerca del campo de fútbol. En el caso de las dos familias de A Áspera, se desconoce si la sobrecarga eléctrica pudo afectar a más casas de la zona, aunque sí se sabe ya que el cable de fibra óptica de esta parte de la localidad quedó quemado e inservible. Por suerte, con todo, no hubo que lamentar daños personales.

Apagón y desprendimientos en Poio

Por otra parte, los efectos de la misma tormenta parecen estar detrás del apagón registrado en Poio, que afectó a 390 clientes de Naturgy. Varias zonas de San Xoán se quedaron sin luz eléctrica durante varias horas. La causa fue una avería de un tramo subterráneo de la línea de media tensión que discurre por la zona y la reparación de la avería requirió más de dos horas. La empresa tardó 150 minutos en devolver el servicio a todos los lugares afectados.

Protección Civil y Emerxencias Sanxenxo limpiando la vía en Poio. D. P.

También a causa de los fuertes vientos, Protección Civil de Poio tuvo que intervenir para retirar de la PO-308 varios trozos de chapa procedentes del desprendimiento de una fachada situada en A Porteliña. La caída de las piezas no obligó a cortar el tráfico, pero si invadió la acera y parte del vial.

