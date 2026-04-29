Evitar caídas o mantener la mente sana, propuestas de los talleres para mayores de 50 años en Barro

El programa 'Mareas de Coñecemento', de la Universidade de Vigo, se celebrará en la biblioteca municipal durante los meses de mayo y junio con acceso gratuito

Cartel de actividades para mayores de la Universidade de Vigo / Universidade de Vigo

El Concello de Barro y la Universidade de Vigo ponen en marcha el programa formativo “Mareas de Coñecemento”.

Esta iniciativa, integrada dentro de la oferta de extensión universitaria para mayores, consiste en un ciclo de cuatro seminarios gratuitos dirigidos a la población de más de 50 años del municipio.

Las sesiones serán impartidas por docentes de la Universidade de Vigo en las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Barro. El calendario formativo se estructura del siguiente modo:

5 de mayo (16:30 h) : Hábitos para una mente saludable.

12 de mayo (16:30 h) : Prevención de caídas.

26 de mayo (16:30 h) : Técnicas de primeros auxilios.

3 de junio (16:30 h): Prevención de estafas.

Las jornadas de mayo tendrán una duración de tres horas, mientras que la última sesión de junio durará dos horas y media.

Las personas interesadas en participar deben realizar su inscripción en la propia biblioteca municipal en su horario habitual de apertura.

Para obtener más información, el Concello ha facilitado los números de teléfono 690 722 812 y 986 714 806.

https://www.pontevedraviva.com/es/general/evitar-caidas-mente-sana-talleres-mayores-50-anos-barro_516755_102.html