El Sergas pide disculpas a la madre de la niña de los implantes y dice que la citará

Verónica Rial, con la reclamación que presentó y que acaba de ser contestada CAPOTILLO

La desesperación y sobre todo la preocupación por la salud auditiva de su hija llevó a una madre del municipio de Barro a difundir su caso públicamente. Verónica Rial Freijeiro expuso que el 11 de marzo su hija Sara, de 7 años, tendría que haber ido a consulta en el servicio de otorrino del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). Le tocaba, como cada seis meses, revisión del implante coclear bilateral que tiene la menor, que nació con sordera.

Con la difusión de su caso solo buscaba que le dieran una alternativa al considerar que el ajuste de los implantes de Sara para que oiga correctamente no es un capricho, sino una necesidad para evitar, además, problemas de aislamiento y compresión académica. Interpuso una reclamación dirigida al servicio de otorrino del CHUS, que desde diciembre está además inmerso en una huelga, y ha recibido contestación por parte del servicio de atención al paciente del área sanitaria de Santiago. En su respuesta, lo primero que le trasladan a la familia es que su reclamación fue recibida y valorada detenidamente. Después le piden disculpas por las molestias que la madre relata en la queja. El CHUS explica que «debido a unha modificación no servizo concesionario da asistencia produciuse un pequeno desaxuste no referente a algunhas das citas de revisión de implantes cocleares». Un desajuste, añade el Complexo, que ya fue revisado por la dirección del área sanitaria y que está siendo corregido.

«Recibirá a citación para a revisión da súa filla Sara nos próximos días. Queremos agradecer que se teña posto en contacto connosco para comunicarnos aquelas irregularidades ou suxestións de mellora no referente á asistencia prestada. Reciba un cordial saúdo», se despide el servicio de atención al paciente. La respuesta lleva fecha del 19 de mayo, pero ayer Verónica Rial seguía a la espera de ser citada para la revisión.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2022/05/21/sergas-pide-disculpas-madre-nina-implantes-dice-citara/0003_202205P21C2992.htm