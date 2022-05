La cifra de parados en Pontevedra baja por primera vez este año: 104 menos en un mes

La capital del Lérez cerró abril con 5.023 personas desempleadas ▶La provincia baja al fin de las 60.000 tras restar 947

Tras un primer trimestre de incremento constante del paro en el municipio de Pontevedra, abril ha supuesto un respiro. Por primera vez en lo que va de año, el número de personas desempleadas bajó en la capital del Lérez, que cerró el mes con 5.023 vecinos sin trabajo, lo que supone 104 menos que en marzo.

El sector servicios sigue siendo el que acumula más inscritos en el Sepe (antiguo Inem), en concreto, 3.742, que representan al 74,5% del total, algo lógico teniendo en cuenta que es también uno de los principales motores económicos de la ciudad.

Le siguen la industria, con 420 trabajadores desempleados; y la construcción, con 358; y a más distancia está la agricultura y la pesca, con 117. El resto no han tenido un empleo anterior.

Las mujeres son el 58,7% de las personas desempleadas en el municipio capitalino

Con respecto a la edad de los parados pontevedreses a cierre de abril, 203 tienen menos de 25 años; y las mujeres siguen llevándose la peor parte, pues representan el 58,7% del total.

En el conjunto de la comarca, el mes se despidió con un total de 7.382 desempleados, lo que supone 143 menos que en marzo (es decir, un descenso del 1,9%) y 817 menos que hace un año, lo que supone una caída interanual del 9,96%.

Barro y Vilaboa son los únicos concellos de la comarca en los que aumentó el paro en abril

Los únicos concellos del área pontevedresa en los que el paro subió durante el mes pasado fueron Barro (que alcanzó las 212 personas al sumar 2 más) y Vilaboa (llegó a 312 tras sumar 7). En el lado contrario, Poio restó 19 parados (dejando el total en 985), Ponte Caldelas restó 18 (quedándose así en 395), Cerdedo-Cotobade 6 (el total actual es de 275) y Campo Lameiro 3 (el total es de 87), mientras que en el municipio de A Lama no hubo variación y continúa con 142.

En el resto de la provincia, todas las comarcas mejoraron resultados salvo A Paradanta (que registró 14 desempleados más) y Tabeirós-Terra de Montes (que sumó 3).

O Salnés volvió a ser la que experimentó una mayor caída del paro, con 258 personas menos en el Sepe y, en este caso, destacó el concello de O Grove, en el que en solo un mes el listado se redujo en 102 vecinos. O Morrazo también restó 66 parados, de los que 30 pertenecen al concello de Marín, y la comarca de Caldas restó 52.

La provincia restó 947 personas desempleadas el mes pasado

Así las cosas, el conjunto del territorio provincial cerró abril con 59.633 desempleados, que son 947 menos que el mes anterior (un 1,56%) y 6.487 menos que en abril de 2021, lo que supone un descenso interanual del 9,81%.

El paro bajó, de hecho, en las cuatro provincias gallegas, así que la Comunidad Autónoma despidió el mes con 150.602 inscritos en el Sepe como demandantes de empleo, un 1,78% menos que en marzo y un 11,81% menos que hace un año.

Las afiliaciones a la Seguridad Social aumentaron y alcanzaron las 360.959 en la provincia

Junto a la mejoría de los datos del paro, las afiliaciones a la Seguridad Social aumentaron en abril en la provincia de Pontevedra, que alcanzó las 360.959, un 0,5% más que en marzo y un 2,7% más que en abril de 2021.

Pese a estas evoluciones positivas, la CIG lamentó ayer que en Galicia la tendencia sigue siendo "moi preocupante", puesto que "o habitual descenso do paro que se rexistra no mes de abril situouse nesta ocasión preto dun punto por debaixo da media estatal e circunscribiuse case exclusivamente ao sector servizos".

La central sindical nacionalista añadió que "a profunda crise industrial que atravesa o noso país continúa a avanzar", pues "o 95% dos novos contratos subscritos neste período foron no sector servizos, mentres que a industria rexistrou un aumento do paro do 0,26%", una preocupación que también mostró Comisiones Obreras, que señaló que la crisis de la industria "non é coxuntural".

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/cifra-parados-pontevedra-baja-primera-vez-ano-104-menos/202205041943081198972.html