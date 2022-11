Uno de los mejores hidromieles de España se elabora en Barro

La internacional Copa Reina Hidromiel entroniza a la marca Fenrir



La cuarta edición del certamen internacional Copa Reina Hidromiel ha entronizado a Irene Outeda, la joven emprendedora que está detrás de la marca Hidromiel Fenrir Galicia. Y es que, en plena celebración de la feria Etiqueta Negra en Pontevedra, le comunicaron que su nueva apuesta, Luna de Verano, logró la medalla de bronce a la mejor melomel comercial. «Es una competición que valora los hidromieles en cuatro categorías: tradicional, metheglin, que son los que tienen especies, melomel, que tienen frutas, y experiemental», resaltó al respecto.

De este modo, una de las mejores versiones de la bebida sagrada de los mayas o la que popularizaron las sagas vikingas se elabora desde Barro con una sabia combinación de «agua, miel de eucalipto, zumo de limón y levadura. Tiene 4,2 de graduación y lo que prima es el sabor cítrico intenso del limón. Es un jugo que se exprime el mismo día de la elaboración y de cultivo propio. Está equilibrada y pensada también para el cliente al que no le gusta la miel, que consigue anular la parte más agria del limón y que no te seque la boca».

De hecho, la idea de Luna de Verano surgió observando los limoneros de la finca de sus abuelos en Bueu. «No se daban aprovechado. Estaba pensando hacer un nuevo sabor y no sabía qué sacar, porque ya hay muchos y quería algo distinto. Como no encontré ningún hidromiel de limón, pues me dije que tenía los limones de casa de mis abuelos y los estábamos regalando. Y eso que estoy enamorada de la crema de limón de mi abuela, pero mi estómago no da para tanta».

Con esta idea en la cabeza, elaboró varias recetas que dio a probar entre sus clientes. Reconoce que fueron muchas las pruebas —«no llevo la cuenta»— hasta que finalmente se redujeron a dos elaboraciones distintas, entre las que seleccionó la que más valoraron sus clientes: «La llamó la radler del hidromiel porque es muy fresca», por lo que considera que es una bebida para disfrutar de terraceo y acompañada con tapas de paté de marisco.

Campaña navideña

Aunque actualmente está agotada, Luna de Verano volverá a comercializarse de cara a la campaña navideña, donde Irene Outeda anuncia sorpresas y packs con temáticas alusivas a este período del año.

No es la única novedad en el seno de Hidromiel Fenrir Galicia. Y es que si inicialmente se decantaron por ofrecer esta bebida en botellas de 75 centilitros, la mayor demanda del formato de 33 centilitros, que «fue un éxito», les hizo decantarse por esta segunda opción. Eso sí, sin modificar el diseño de botella medieval.

En todo caso, volverán a recuperar la de 75 «para un sabor que estamos actualmente trabajando que va a ser madurado con roble francés. Va a ser un producto más premium».

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2022/11/18/mejores-hidromieles-espana-elabora-barro/0003_202211P18C5991.htm