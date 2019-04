El Concello completa el operativo de los cortes de tráfico que provocará el mundial de triatlón

Sábado, 27 de abril (pruebas de Duatlón) Mañana y tarde. La N-550 (desde avenida Compostela hasta el lugar de Briadorio (Barro) permanecerá cerrada al tráfico entre las 07.00 y las 10.45 horas, en horario de mañana (en este momento no afecta a la zona de Verducido- Xeve).

A partir de las 15 horas hasta las 20:00 se volverá a cerrar la N-550 afectando la Verducido- Xeve, desde Pontillón de Castro hasta Bordel (PO-224).

Sábado 4 de mayo (Pruebas de Triatlón) Mañana y tarde. La N-550 (desde Médico Ballina hasta el lugar de Briadorio (Barro) y en la PO-224 (desde Pontillón de Castro hasta Bordel), permanecerá cerrado al tráfico entre 7.00 horas y las 16.30 horas.

La celebración de los campeonatos del mundo de triatlón en Pontevedra, entre el 27 de abril y el 4 de mayo, que implican importantes restricciones de tráfico, no solo en la ciudad, sino también en la zona norte del municipio, especialmente en la N-550 y PO-224, en Verducido y Xeve.Los principales cortes y desvíos se han programado para los dos sábados (27 de abril y 4 de mayo), con el fin de reducir los efectos que tendría en un día de semana.Las afecciones al tráfico son las siguientes:En el centro de la ciudad, las calles afectadas estarán cerradas al tráfico entre las 08.00 y las 21.30 horas, aunque los recorridos serán distintos entre la jornada de la mañana y la de la tarde: Jornada de mañana (entre las 8 y 15.30 horas) Padre Fernando Olmedo, Padre Gaite, Cruz Roja, Salustiano Portela Paz, avenida de Buenos Aires, Sierra, Arcos San Bartolomé, Padre Isla, Gregorio Fernández, Sarmiento, Pasantería, A Ferrería, Soportales, Curros Enríquez, Ánimas, Don Gonzalo, Sierra y avenida de Buenos Aires con meta en el Estadio da Xuventude.Jornada de tarde (entre las 15.30 y las 21.30 horas) Padre Fernando Olmedo, Padre Gaite, Salustiano Portela Paz, avenida de Buenos Aires, Sierra, Arcos San Bartolomé, Rúa Pedreira, Plaza Pedreira, Don Gonzalo, Sarmiento, Pasantería, A Ferrería, Plaza de A Peregrina, Soportales, Curros Enríquez, Real, Sarmiento, San Julián, Sierra y avenida de Buenos Aires y con meta en el Estadio.En el centro de la ciudad, las calles afectadas estarán cerradas al tráfico entre las 8.00 y las 20.00 horas. Son las siguientes: Padre Fernando Olmedo, Padre Gaite, Salustiano Portela Paz, avenida de Buenos Aires, Sierra, Arcos San Bartolomé, Rúa Pedreira, Plaza de A Pedreira, Don Gonzalo, Sarmiento, Pasantería, A Ferrería, Plaza de A Peregrina, Soportales, Curros Enríquez, Real, Sarmiento, San Julián, Sierra y avenida de Buenos Aires con meta en el Estadio.Tanto el sábado 27 de abril como el 4 de mayo, queda totalmente prohibida la carga y descarga de mercancías.En la carretera N-550 se habilitarán, en varios puntos, carriles de circulación con el fin de que los vecinos de la zona tengan la mayor movilidad posible, aunque, algunos, por la dificultad de habilitar estos carriles, tendrán que dejar sus vehículos estacionados en lugares próximos que les permitirá acceder a distintas vías de conexión con la ciudad u otros destinos, según explica el Concello.También asegura que el mercado de abastos estará abierto los dos sábados, permitiéndose tanto la movilidad a pie como en vehículo a motor, ya que el aparcamiento de la zona monumental también estará operativo.Las otras pruebas deportivas se celebrarán:. Pruebas de Duatlón Junior y Paratriatlon. De 9.00 a 13.00 horas. Al celebrarse el día de las elecciones generales, las pruebas se realizan en el ámbito del río Lérez (avenida Buenos Aires), por lo que no afectará a la circulación excepto a los vecinos de Rúa Pozo y Rubia.(Triatlón Cross) Afectará a la zona del río en la fase de natación; a la avenida de Buenos Aires (entre Puente dos Tirantes y Puente de As Palabras) en la carrera a pie; y a la prueba de bicicleta que afectará especialmente a la zona de Lérez-Verducido.El paso de la Isla das Esculturas hacia el Pontillón de Castro obliga al cierre de la carretera PO-213 a la altura del cruce del lugar del Outeiro, en la parroquia de Lérez.El corte de la PO-213, entre las 12.30 y 19.30 obligará a los vecinos y usuarios de la vía (A Piolla, O Couso, Gatomorto, Verducido, O Outeiriño, Santa María de Xeve y San Andrés de Xeve) a utilizar, como entrada y salida, la carretera en dirección a Bora (PO-224).Los vecinos de O Castelo, A Piolla, Casal Novo y O Arco tendrán acceso libre hacia la ciudad de Pontevedra.. Acuatlon (carrera a pie y natación), entre las 15.00. y las 18.00 horas. Estas pruebas no afectan a la movilidad de la ciudad, ya que se celebran en la zona del río Lérez y en la Avenida de Buenos Aires, entre Puente dos Tirantes y el puente de Monte Porreiro.