La Xunta acaba de cerrar el plazo de inscripción para el próximo curso en una veintena de centros, con algo más de 1.100 puestos

La Consellería de Política Social acaba de cerrar, el pasado viernes, el plazo de solicitud de plaza para el próximo curso 2019-2020 en las escuelas infantiles, una red de centros públicos que en la comarca de Pontevedra agrupa a una veintena de guarderías y que ofrece algo más de 1.100 puestos para niños de 0 a 3 años. Aunque la caída demográfica ha comenzado a hacer mella en la demanda de este tipo de escuelas, justo las anteriores a la incorporación de los niños al colegio , la oferta actual en la comarca apenas cubre el 60% de las solicitudes. No obstante, la consellería plantea el denominado Bono Concilia, destinado a aquellas familias que no obtienen una plaza pública. Con este bono se puede aspirar a una ayuda para abonar la matrícula de un centro privado.Hasta el 10 de mayo próximo no se dispondrá de una primera lista provisional de admitidos y excluidos, pero, en función de los datos de años anteriores, las solicitudes suelen situarse entre 1.800 y 2.000 familias en toda la comarca para los centros dependientes de la Xunta , de modo que las 1.100 plazas disponibles apenas cubren seis de cada diez peticiones.La Xunta dispone de 18 escuelas públicas en la comarca, seis de ellas en el municipio de Pontevedra . Se trata de las de A Parda, Campus, Monte Porreiro, Campolongo, O Toxo y la de las dependencias autonómicas, para hijos de funcionarios. Esto supone que la mitad de todas las plazas de la comarca se concentra en la capital, con 550 espacios, a los que se debe añadir medio centenar más que corresponden a los puestos de carácter público existentes en tres guarderías privadas. Mar ín dispone de un centenar de plazas más en tres escuelas, mientras que en Cerdedo-Cotobade hay dos, una por cada territorio. El resto se reparte, con un centro en cada caso, por Barro, Campo Lameiro, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Vilaboa y Portas. Además, la Xunta subvenciona instalaciones privadas en Caldas, Marín, Poio y Sanxenxo.Tras la valoración que permite elaborar las listas provisionales del 10 de mayo, se abre un periodo de reclamaciones que deriva en una relación definitiva, el 31 del mismo mes. Será entonces cuando se conozca la lista de espera que queda para posibles vacantes públicas a lo largo del curso , si bien lo habitual es que sean unos 700 niños. El pasado año fueron 772, en su mayor parte en el municipio de Pontevedra, donde los centros con más demanda suelen ser los de A Parda, el campus y O Toxo, así como la de Monte Porreiro.La espera suele concentrarse en los niños de cero o un años, ya que la resolución para la reserva de plaza señala que los pequeños ya escolarizados en el curso actual "tienen derecho a la renovación automática de su plaza" siempre que reúnan los requisitos habituales.La Xunta estableció este año como requisito obligatorio para tener plaza en escuelas infantiles para niños de hasta tres años que el pequeño esté vacunado. La medida afecta a las guarderías públicas de la red Galiña Azul y a las concertadas que reciben fondos autonómicos.La orden para solicitar la plaza ya advertía de que "el cumplimiento del calendario de vacunación infantil del programa gallego, así como la formalización de la matrícula en el plazo señalado son imprescindibles para confirmar la plaza y en caso contrario, decaerá la solicitud".El curso comenzará el 4 de septiembre y con carácter general estas escuelas permanecerán cerradas en el mes de agosto, aunque puede haber excepciones al respecto. Se puede optar además por el servicio de comedor.