El plan autonómico para rehabilitar viviendas del Camiño Portugués "pincha" en la comarca

La Consellería de Medio Ambiente solo ha autorizado cuatro proyectos en Caldas, Vilaboa y Barro con menos de 21.500 en ayudas -Acaba de cerrarse una nueva fase de peticiones

La parroquia completa en unos casos y solo el trazado específico de peregrinación en otros

El Camiño Portugués, al igual que el resto de rutas de peregrinación a Compostela, está declarado Área de Rehabilitación Integral (ARI) desde 2010, pero hasta hace un par de años no se activaron los planes para formalizar las ayudas a los propietarios con el fin de actuar en sus viviendas. Aunque en la comarca de Pontevedra son más de una veintenas las parroquias beneficiadas, en cinco municipios, esta iniciativa todavía no cuaja. La Consellería de Medio Ambiente solo autorizó el pasado año cuatro proyectos, con unas ayudas de menos de 21.500 euros en total. Dos de ellas están en Barro y las otras dos en Caldas y Vilaboa. No figura Portas, también territorio del Camiño, ni Pontevedra, si bien es este caso el plan autonómico se solapa con el ARI del centro histórico y las subvenciones no son compatibles. Aún así, también pueden acogerse los vecinos de A Canicouva, Alba, Cerponzóns, Lérez, Pontesampaio, Salcedo y Tomeza, así como los del trazado urbano de la ruta fuera del casco viejo, pero también aquí "pincha" este plan, quizás a causa de su escasa difusión.Esta baja repercusión contrasta con el éxito que sí registran los planes municipales de rehabilitación en Estribela y el centro histórico, que acaban de cerrar el plazo de presentación de proyectos por parte de los propietarios. También el ARI del Camiño acaba de culminar una nueva convocatoria, para la que se destinan dos millones de euros en toda Galicia "para actuaciones de rehabilitación de viviendas y edificios, y obras de urbanización y reurbanización", cuyo reparto gestiona directamente el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)El importe de las ayudas estatales no podrán exceder del 40% del coste subvencionable de la actuación. Este límite podrá alcanzar hasta el 75% cuando los ingresos de la unidad de convivencia residente sean inferiores a tres veces el IPREM y también cuando se acometan actuaciones para la mejora de la accesibilidad o cuando se acredite que en la unidad de convivencia promotora de la actuación y residente en la vivienda o edificio, existen personas con discapacidad o mayores de 65 años.Las bases de la convocatoria apuntan que "el importe máximo de la ayuda será de 12.000 euros por cada vivienda objeto de rehabilitación para actuaciones de mejora de la eficiencia energética y sustentación en viviendas, con reducción de la demanda energética; 8.000 euros para actuaciones de conservación, de la mejora en la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas; 30.000 por cada vivienda construida a cambio de otra previamente demolida; 2.000 euros por cada vivienda objeto de rehabilitación y/o por cada vivienda construida para las actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano; y 4.000 euros anuales, por unidad de convivencia a realojar, durante el tiempo que duren las obras y hasta un máximo de tres años, para las actuaciones de realojo temporal"..Las ayudas se incrementarán en un 25%, cuando las personas beneficiarias sean menores de 35 años y las actuaciones se realicen en municipios de menos de 5.000 habitantes, que en el caso de la comarca son Barro y Portas.En la comarca de Pontevedra son cinco los municipios incluidos en este ARI, el tercero que está en vigor en la capital, junto con los del centro histórico y Estribela. Aunque solo afectaría a las viviendas situadas en la influencia del Camiño Portugués, la Xunta establece variaciones.Así, en Barro se ofrecen ayudas a cuatro parroquias completas (Agudelo, Barro, Perdecanai y Portela), así como a la de Briallos, en Portas. Pero en Caldas, Vilaboa y Pontevedra hay cambios. Arcos da Condesa, Bemil, Santa María San Clemente y San Andrés en Caldas se incluyen en su totalidad, pero no así Santa María, que se limita al trazado portugués, como también ocurre en San Martiño de Vilaboa. En este último municipio, la inclusión es total en Figueirido y Bértola.En el caso de Pontevedra, ninguna de las siete parroquias (y el casco urbano) figura beneficiada por completo y las ayudas solo llegan al ámbito de la ruta, y son incompatibles con el ARI del casco viejo.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/07/21/plan-autonomico-rehabilitar-viviendas-camino/2143302.html