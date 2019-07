Evacuada en helicóptero una joven que sufrió una indisposición en A Barosa

La chica comenzó a convulsionar cuando se metió en el agua y tuvo que ser rescatada por los Bombeiros do Salnés

Una joven tuvo que ser evacuada en helicóptero a un centro hospitalario a causa de una indisposición cuando paseaba en el término municipal pontevedrés de Barro, según informa el 112.Las mismas fuentes añaden que sucedió a las 18.15 horas, momento en que una persona particular alertaba al este servicio de emergencia de una mujer que había caído el agua en los molinos de A Barosa. Además, añadía en su relato que una persona trataba de reanimar la mujer.De inmediato se solicitó la intervención del personal sanitario del 061-Urgencias Sanitarias, de los Bombeiros do Salnés y de los agentes de la Guardia Civil. Del mismo modo, se informó a los miembros del GES de Valga y Protección Civil de Caldas de Reis y de Barro.Los Bombeiros do Salnés explicaron, por su parte, que la chica estaba a la altura del segundo molino cuando se metió en el agua y, quizás por el cambio de temperatura, comenzó a convulsionar e incluso perdió el conocimiento.Los efectivos procedieron a su rescate y fue atendida por los sanitarios de una ambulancia, cuando comenzó a recuperarse. Aún así, un helicóptero aterrizó en el aparcamiento colindante y trasladó a la joven a un centro sanitario.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/07/22/trasladada-hospital-mujer-cayo-agua/2143846.html