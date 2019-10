Panaderías Acuña trasladará as súas instalacións ao polígono de Barro na primavera de 2020

Andrés Acuña Blanco, quen informou o rexedor sobre os plans que ten a empresa para trasladar as súas instalacións ao polígono de Barro, polo que decidiron efectuar a compra dunha parcela no próximo concurso público da Deputación. A empresa prevé iniciar a construción das súas novas instalacións na primavera de 2020 e escolleu asentarse en Barro pola súa localización estratéxica. Nestas instalacións traballarán entre 50 e 60 persoas e apostarán, dentro do posible, pola incorporación de persoal residente no municipio de Barro.

