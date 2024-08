La DO Rías Baixas ya puede amparar vinos de la variedad de uva Ratiño, rescatada de la extinción

Hace más de treinta años que se empezó a investigar, primero desde el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia y luego desde la Misión Biológica del CSIC, que localizó ejemplares vivos en diferentes puntos de la comarca de Pontevedra. Luego, en 2021, esta institución consiguió su inclusión en el Registro de Variedades Comerciales.

Vino experimental

En esta iniciativa tuvo mucha importancia la cooperativa Viña Moraima, ubicada en Barro y adscrita a la DO Rías Baixas. Fue quien pidió a los científicos apoyo para lograr que la variedad fuera reconocida de manera oficial como única y autóctona de la zona. Además, la bodega recuperó y regeneró viejas cepas centenarias de Ratiño que encontró en su zona, algo no exento de dificultad porque no existían viñedos como tal, sino que había cepas esporádicas de las que algunos propietarios vinculaban su plantación con la construcción de las viviendas contiguas, allá por el siglo XVIII.



Además, se sumergió durante dos años en un proyecto para elaborar un vino experimental que fue bautizado como “Mausiño”. Su puesta de largo se realizó en 2015 en un acto de presentación como resultado de una intensa labor por la recuperación y caracterizaron de antiguas variedades, que es un proyecto que viene realizando el CSIC tanto en Galicia como en Asturias. No se podía comercializar porque en aquel momento aún no estaba registrada, pero desde la firma explicaban que se trataba de un vino “con mucho cuerpo y estructura en boca” y “con unas notas muy particulares que lo diferencian del resto de variedades conocidas”.

Otros cambios en la DO

Ahora, ya en 2024, puede recibir el sello de calidad y origen de la DO Rías Baixas, uno de los objetivos de esta firma, a la que podrían sumarse otras interesadas en su plantación a gran escala. El trámite concluía hoy con la publicación en el DOG de la resolución de la Consellería de Medio Rural mediante la cual se informa favorablemente la modificación de sus pliegos de condiciones para incluirla en el listado de uvas amparadas. También otros cambios, como los requisitos obligatorios de mezclas de variedades para varias tipologías de vinos: los Rías Baixas Rosal, los Rías Baixas Salnés y los Rías Baixas Ribeira del Ulla.

IXP Barbanza e Iria

Asimismo acepta modificaciones en la IXP Barbanza e Iria, permitiendo incorporar la Ratiño y ampliar su territorio. De este modo, entrando diferentes parroquias de Rois. También un cambio en su logotipo, para sustituir la expresión “viño da terra” por esa de Indicación Xeográfica Protexida.