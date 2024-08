Moraima: Sabotaje en las viñas de la principal cooperativa de Rías Baixas de la comarca de Pontevedra

Una cepa cortada en Viña Moraima. RAFA FARIÑA



Un sabotaje sin precedentes, un atentado o una venganza. Esas pueden ser las causas que esconda el brutal acto cometido en las últimas horas sobre cientos de cepas de viña de la variedad albariña y caíña pertencientes a la cooperativa pontevedresa con sede en Barro Viña Moraima.

Los responsables de la bodega denunciaron públicamente la situación a primera hora de la tarde de este viernes, sin poder dar muchas explicaciones sobre cual puede ser el origen de lo sucedido.

Los cortes afectan a 900 cepas. RAFA FARIÑA

Por la mañana los viñedos se veían bien, pero en las primeras horas de la tarde, ante el asombro de los trabajadores y responsables de la empresa, empezaban repentinamente a dar señas de su mal estado.

Parecían repentinamente marchitos y secos, pero de nada valió que de inmediato acudieran en busca de la causa del problema.

"Ao chegar ao lugar xa vimos que todo fora cortado", indica uno de los responsables de la bodega. "Son uns 6.000 metros afectados e só poderemos salvar algunha cepa", apuntó el mismo integrante de la cooperativa.

En concreto, la finca posee en total 8.000 metros y en la zona en donde actuaron hay unas 900 cepas de las que solo se podrán salvar 10. Los viticultores entienden que a las personas que perpetraron este ataque "non lles deu tempo a máis" y señalan que "sabemos que foron varios porque, para un só, tería sido demasiado traballo".

En la tarea fueron empleadas cizallas para cortar las cepas jóvenes y motosierras eléctricas de pequeño tamaño como las usadas en las podas para las cepas de más edad. La viña, pese a mezclar alguno de estos ejemplares muy antiguo, había empezado a producir hace un par de años.

Aunque se declaran en "shock", los responsables han reclamado ya las imágenes de las cámaras de seguridad de su nave para entregarlas a las autoridades

Pérdidas de miles de euros

En la cosecha anterior se retiraron unos 5.000 kilos de uva que, ciñéndonos a precios del año pasado, podrían costar unos 10.000 euros, pero ese no es el coste real de los daños ocasionados, sino una décima parte. "Se queremos volver a producir teremos que reprantar ou recuperar algunha das cepas e iso levará uns catro anos de traballo, polo que estimamos que as perdas estarán por enriba dos 100.000 euros", indica el mismo cooperativista.

Los once integrantes de la empresa mostraron su consternación por lo sucedido y se declararon "en shock", aunque no han parado de tomar medidas desde que se supo del problema del que, insisten, no se imaginan la causa detonante. De hecho, ya han solicitado todas las imágenes grabadas con las cámaras de seguridad en la parcela y nave de la bodega para ponerlas a disposición de la autoridad.

Estado de los viñedos atacados. RAFA FARIÑA

La unión de once viticultores con 15 hectáreas

La Cooperativa Moraima está formada por 11 viticultores y viticultoras de la zona de Barro, algunos de ellos con cepas centenarias, que unieron sus terrenos y conocimientos para elaborar unos vinos propios.

La bodega se fundó en 2006, pero muchos de los viñedos habían sido cultivados con mimo durante décadas por los viticultores integrantes de la cooperativa y sus familias. En total, manejan unas 15 hectáreas de terreno repartidas por distintos puntos, y trabajan con las variantes albariño, caíño y en la recuperación de la variante ratiño, que se cultivaba en esta zona. Aunque su capacidad de producción es discreta, de unas 100.000 botellas y hay firmas mucho mayores en O Salnés, Moraima es la mayor cooperativa de Pontevedra puesto que solo Barro forma parte al mismo tiempo de los terrenos de la D.O. Rías Baixas y de la comarca de Pontevedra.

Los hechos serán denunciados a la Guardia Civil en la jornada de este sábado, dado que se corresponde con la zona del puesto de mando de Caldas de la Benemérita, el cual cierra por las tardes. En las imágenes nocturnas grabadas se aprecia el movimiento de personas entre los viñedos y esperan que permitan ayudar a esclarecer los hechos.

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/comarca-de-pontevedra/sabotaje-vinas-principal-cooperativa-rias-baixas-comarca/202408022357221314850.html