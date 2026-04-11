Cierra por sorpresa la gasolinera Baratoil de Barro en la carretera de las estaciones de bajo coste

La gasolinera Baratoil en Curro abrió en el 2022 Adrián Baúlde

Abrió hace solo cuatro años junto a la ITV de Curro

La gasolinera Baratoil de Barro cerró de forma inesperada para sus usuarios. Ni siquiera en el Concello saben qué pudo pasar. Una de las estaciones de servicio más nuevas de la zona ya no está en funcionamiento. Así lo confirman fuentes de la compañía, que esta misma mañana estaban actualizando la información en los buscadores digitales para advertir de que está «permanentemente cerrada». Pese a este adiós definitivo, el Geoportal de hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantenía el precio que los clientes se podrían encontrar en esta estación de servicio. Todavía indicaba que la gasolina 95 está a 1,399 euros el litro, cuando los surtidores están cerrados y una cadena impide el paso de los coches.

Esta gasolinera Baratoil es la primera que echa el cierre en la carretera de las estaciones de bajo coste, una ruta en la que había una de ellas cada cinco minutos. Con un tráfico de casi 20.000 coches al día en los meses más fuertes, la carretera PO-531, que une Vilagarcía con Pontevedra, es uno de los tramos gallegos con más movimiento. Quizá por eso está plagada de gasolineras, tanto de las tradicionales como de bajo coste. Y si en todo el vial es significativo, en el tramo que va desde Curro (Barro) a Pontevedra, la densidad es mayor. Antes había hasta tres gasolineras de bajo coste seguidas. La primera se abrió en el 2017 cerca del polígono de Barro y cuenta con personal para atender, a pesar de ser low cost. La siguiente de estas características era la de Baratoil, recientemente cerrada. Estaba a pocos metros de la ITV de Curro y era punto de repostaje de muchos vehículos a diario. A solo cinco minutos, Gvoil da servicio ya en Campañó (Pontevedra) a los conductores que transitan por la zona.

Desde la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Pontevedra este cierre de Baratoil en Barro también les pilló por sorpresa. Desconocen qué motivo esta decisión, pero aseguran que este tipo de movimientos se producen por un cambio de dueños.

Cinco gasolineras de bajo coste en la comarca y dos más en marcha

El auge de las gasolineras de bajo coste no tiene freno y las solicitudes se agolpan. Pese a ese tirón, la compañía Baratoil recibió el año pasado una resolución ambiental desfavorable para abrir una en Lalín, pero la proliferación de este tipo de estaciones hace que solo en la comarca de Pontevedra haya cinco, cuatro de ellas en Caldas. Esta localidad cuenta con dos en la N-550, en Paradela y dos más en la N-640, en Segade y Saiar. Al otro lado de la ría, en Sanxenxo, ya cuentan con una en el polígono de Nantes y Plenergy comenzó las obras en A Vichona después de recibir el pasado mes de noviembre la resolución ambiental favorable. El pasado 1 de abril, el Concello de Sanxenxo dio licencia para levantar otra de bajo coste junto a la antigua discoteca Pirámide. Al mismo tiempo que se le da vía libre a estas dos en la capital turística de las Rías Baixas, se autorizaba también a APF Gasolineras levantar una estación en A Portela, Bueu.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2026/04/10/cierra-sorpresa-gasolinera-baratoil-barro-carretera-estaciones-low-cost/00031775809810162797724.htm