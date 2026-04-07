Solicitan a la Xunta reducir la velocidad y crear una senda peatonal en la carretera de Mane en Barro

El pleno de Barro aprobó una moción para actuar en la carretera PO-226 a su paso por Mane.

La iniciativa, presentada por el grupo socialista y apoyada por todos los integrantes de la corporación, se centra en instar a la Xunta de Galicia a realizar diversas intervenciones en esta vía de titularidad autonómica para proteger a conductores y peatones.

Entre las peticiones incluidas en el documento aprobado destaca la reducción del límite de velocidad, que pasaría de 70 a 50 kilómetros por hora en el tramo donde existen viviendas.

El acuerdo también recoge la necesidad de repintar los accesos a los viales que quedaron sin señalizar tras las recientes obras en el firme, la instalación de nuevos espejos en la salida del lugar de Bua y la renovación de las marquesinas del transporte público.

La propuesta contempla la creación de una senda peatonal para garantizar la integridad de las personas que transitan por la zona, con especial atención a los días de peregrinación hacia Amil.

Carreterera PO-226 en BarroConcello de Barro

Por su parte, los grupos del BNG y Xuntos añadieron a la iniciativa la posibilidad de estudiar la construcción de una rotonda en Mane o la aplicación de sistemas adicionales para el calmado del tráfico.

La sesión sirvió igualmente para formalizar tres convenios con la administración autonómica destinados a la gestión de pilas, vidrio y aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Durante este punto, el teniente de alcalde, José Sanmartín, aportó los datos de la recogida selectiva en el municipio durante el último año.

La separación de cartón y envases se incrementó en 30 toneladas, lo que derivó en una reducción equivalente en el volumen de residuos depositados en la bolsa negra.

Este cambio en la gestión, junto al impulso de la compostaje doméstica y comunitaria, supuso un ahorro de 4.000 euros en los gastos que el Concello debe afrontar por el tratamiento de los residuos.

Según explicó Sanmartín, estas cifras reflejan el incremento de la participación vecinal en los procesos de reciclaje.

https://www.pontevedraviva.com/es/general/solicitan-xunta-reducir-velocidad-senda-peatonal-carretera-mane-barro_516041_102.html