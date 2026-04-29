El 061 asiste a un peregrino en bibicleta tras sufrir una caída en Barro

El afectado se dolía de uno de los hombros y el 112 alertó, también, a la Guardia Civil de Tráfico



Poco antes de las nueve de esta mañana, los servicios de emergencia tuvieron que desplazarse hasta el lugar de Portela, en el Concello de Barro, para asistir a un peregrino que se había caído de la bicicleta en la que se dirigía a Santiago de Compostela. Al parecer, el afectado formaba parte de un grupo de cuatro peregrinos que se desplazaban juntos.

Desde el 112 se informó a la Guardia Civil de Tráfico y al 061, que desplazó una ambulancia, ya que el accidentado se quejaba de un fuerte dolor en uno de los hombros. El incidente se produjo entre los kilómetros uno y dos de la carretera provincial EP-0508.

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