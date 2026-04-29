Investigado un motorista vigués tras detectarle en Barro cocaína escondida en los genitales

La Guardia Civil también investiga al compañero que iba con él, ambos con antecedentes policiales
El miércoles de la semana pasada durante un dispositivo operativo preventivo de seguridad ciudadana en la vía AG41, a la altura de Barro, una patrulla de la Guardia Civil adscrita a Caldas de Reis, dio el alto a una motocicleta ocupada por un conductor y un pasajero, realizando un registro superficial a ambos, tras darse cuenta que mostraban cierto nerviosismo.
Una vez identificados a los dos, con domicilio en Vigo, se puedo constatar que tienen antecedentes policiales. En ese momento se procedió a comprobar las pertenencias que llevan en los bolsillos, y uno de ellos intentó ocultar algo. Los agentes pidieron que lo entregase y sacó un envoltorio plástico de color blanco, con una sustancia, que resultó ser 1 gramo de cocaína.
Cuando se comprobaron los enseres del conductor y se procedió a realizarle un registro corporal, notaron en sus genitales un bulto de notable importancia por lo que un agente canino comprobó que marcaba sin ningún género de dudas la posible presencia de sustancias estupefacientes en la zona descrita, por lo que accedió a entregar un envoltorio plástico de color blanco que resultó ser cocaína con un peso aproximado de 33,48 gramos manifestando que la sustancia es de los dos.
Al conductor se le realizó la prueba de detección de drogas, resultando positivo en cocaína, por lo que se procedió también a la inmovilización de la motocicleta. Por todo ello se investiga a los dos como supuestos autores de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas) realizando las diligencias oportunas.
