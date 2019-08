A Xunta aproba a primeira senda peonil da PO-531

Terá 1,4 quilómetros entre Campaño e Alba e exclúese temporalmente a súa continuidade por Barro á espera de melloras máis profundas de seguridade viaria

Las expropiaciones de la primera senda de la PO-531 serán en otoño

Las expropiaciones para ejecutar la primera senda peatonal y ciclista de la PO-531, que discurrirá a lo largo de 1,4 kilómetros en A Devesa, comenzarán en el otoño, según explicó ayer la Consellería de Infraestruturas, que destina 800.000 euros a toda la obra, incluida la obtención de las 25 fincas afectadas. Las obras comenzarán en 2020 y solo afectan a Pontevedra , ya que el tramo previsto por Barro se aplaza hasta ejecutar un plan de seguridad vial en ese municipio.

A Axencia Galega de Infraestruturas publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) o anuncio polo que se aproba o proxecto do itinerario peonil e ciclista na estrada PO-531, no tramo entre A Devesa e Bretoña, nos concellos de Pontevedra e de Barro, aínda que deixa temporalmente á marxe o percorrido por este último municipio e concéntrase nun rayecto de 1,4 quilómetros na Devesa, en Pontevedra.Nun principio expúxose unha senda de 3,4 quilómetros,pero o Concello e os veciños de Barro solicitaron unha actuación de seguridade viaria de maior envergadura, polo que a Xunta actuará primeiro neste apartado da PO-531 e despois acometerá a senda nese municipio.O proxecto definía orixinalmente a execución de dous tramos de senda que sumaban 3,4 quilómetros, na marxe esquerda da estrada, entre a intersección coa estrada da Deputación a Sabarís e A Devesa, que permitirá comunicar os núcleos de Sabarís, Bispo e A Devesa, no municipio de Pontevedra; e na esquerda, entre Bretoña e Curro, no Concello de Barro. É este segundo o que queda aprazado.A sección tipo consta dunha senda en formigón coloreado de 2 metros de ancho, incluído o bordo de separación, á que se engade nos tramos nos que o espazo dispoñible permíteo unha banda axardinada e unha cuneta tendida de seguridade.https://galego.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/07/26/xunta-aprueba-primera-senda-peatonal/2145990.html