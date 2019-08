La temporada alta se inicia con una caída del paro de 600 personas en la comarca

Suma 10.629 desempleados, el 68% en el sector servicios -En la Boa Vila son 5.077, 156 menos que hace un mes -La mayor caída, del 22%, tuvo lugar en Sanxenxo

El verano y el tirón del turismo han vuelto a impulsar una caída del paro en la comarca de Pontevedra . El sector servicios se encuentra a la cabeza de la reducción del número de desempleados, que ahora es de 10.629 personas, frente a las 11.223 que había hace un mes.Según los datos de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, son cerca de 600 personas las que salen de las listas del paro, concretamente 594. Esto es un 5,29 por ciento a la baja.Cerca de la mitad de los catorce concellos que componen la comarca son vecinos de la capital. En Pontevedra hay 5.077 parados, 156 menos que hace un mes. No es, sin embargo, el municipio en el que más se redujo el desempleo , un ranking que está encabezado por Sanxenxo (un 22 por ciento menos), la localidad turística por excelencia de las Rías Baixas. En ella hay 166 parados menos y suma, en total, 591, frente a los 757 que se contaban al finalizar junio.Los otros dos grandes concellos de la comarca, Marín y Poio, también experimentan bajadas, pero no tan elevadas. En el caso del segundo ahora son 66 parados menos, es decir, un 7,17 por ciento menos. Suma 855 en total (hace un mes eran 921). Respecto a Marín, el desempleo cayó en 63 trabajadores, un 4,24 por ciento. Ahora cuenta con 1.422 personas buscando empleo activamente (frente a 1.485 del mes anterior).Otra de las caídas más importantes tuvo lugar en Vilaboa , con más de un 10 por ciento de parados menos ahora, 318 frente a 354. Lo mismo ocurre en Barro y en Moraña, con una reducción del 10 y del 113 por ciento, respectivamente.Entre los ayuntamientos en los que menos se redujo el paro destacan Campo Lameiro , con solo dos personas que encontraron empleo, y Cuntis, el único de la comarca pontevedresa en el que aumentó el desempleo, con 36 parados más y un total de 272.El 68 por ciento de las personas que buscan empleo en la comarca de Pontevedra lo hacen en el sector servicios. Suman 7.262 de los 10.629 del total.A estos les siguen los que se han quedado sin trabajo en la industria, que superan el millar, 1.073 para ser exactos.No llegan a mil ni los que no tenían empleo anterior ni los de la construcción, 970 y 960, respectivamente.En cuanto a la agricultura y la ganadería, cuenta con 364 personas paradas actualmente, según la información facilitada por la Consellería de Emprego.En lo que respecta al municipio capitalino, de sus 5.077 parados un total de 3.607 son del sector servicios, el predominante en la ciudad. Cerca de medio millar no tenían empleo anterior, 490, y 444 trabajaban en la industria, 442 en la construcción y 94 en la agricultura y la ganadería.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/08/03/temporada-alta-inicia-caida-paro/2149695.html