Avistan un lobo adulto cerca de Armenteira con síntomas de desnutrición y una posible enfermedad

Los ataques han cesado, pero los dueños de los caballos de monte siguen preocupados

A finales de 2019 se produjeron en Meis varios ataques de lobos a caballos y ovejas, llegando en algunos casos los depredadores a zonas próximas a viviendas. Ocurrieron en apenas un par de semanas, y la preocupación se extendió por el municipio como un reguero de pólvora. Esos ataques han cesado prácticamente de repente, pero sigue habiendo lobos en el monte Castrove. Así lo afirma el presidente de la sociedad de caza de Armenteira, Juan José Millán, que revela que el pasado fin de semana fue avistado un ejemplar cerca de las viviendas de Balboa, un lugar perteneciente a la parroquia de Armenteira. Eso sí, tenía mal aspecto. "Quien lo vio dice que estaba muy flaco. Podría ser que la manada fuese a menos por culpa de alguna enfermedad", plantea Millán.El presidente de los cazadores señala que en Armenteira solo hicieron una batida de zorro este temporada, "porque detectamos que había un brote grande de sarna" en dicho animal, por lo que suspendieron las siguientes cacerías. La sarna, prosigue el presidente de la sociedad de caza de Armenteira, también podría acabar con la vida de un lobo. De hecho, afirma que esa fue la causa de la muerte del ejemplar que apareció hace un año en Barro durante un torneo cinegético. "Nos echaron la culpa a los cazadores, pero se le hizo la necropsia y se vio que había muerto por la sarna".Los lobos protagonizaron más de media docena de ataques a ganado en Meis a finales de noviembre pasado. Los propietarios de los caballos que pastan en libertad en el monte mostraron su preocupación, tras la pérdida de varias cabezas. Agentes del Seprona incluso grabaron un par de lobeznos en una pista forestal del Castrove, en un breve vídeo de madrugada que se hizo viral en poco tiempo.No obstante, los ataques cesaron súbitamente, tal y como reconocen el propio presidente de los cazadores y el de la asociación de ganaderos de O Castrove, que aglutina a algunos de los vecinos de la sierra que tienen caballos en el monte. "De momento está todo tranquilo, hay que esperar", afirma este último, José Vidal. Eso sí, confiesa que los ganaderos todavía no las tienen todas consigo, puesto que en unas semanas las yeguas preñadas empezarán a parir, y temen que a partir de ese momento vuelvan a producirse ataques.Tras los primeros episodios, el Concello de Meis solicitó una reunión con la Xunta de Galicia. Esta ya se produjo, y los técnicos de la Administración autonómica dejaron la puerta abierta a la posibilidad de realizar batidas, siempre y cuando los daños al ganado fuesen de tal gravedad que no dejasen más remedio que probar con dicha medida.Los responsables de la Consellería de Medio Rural recibieron a la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, y al propio José Vidal, y aunque manifestaron que estarían pendientes de la evolución de los incidentes causados por el lobo, también dejaron claro que por el momento no eran tan frecuentes ni graves como para autorizar batidas.La regidora señala que hace unos pocos días se encontró un caballo muerto bajo una parra en pleno centro habitado de la parroquia de San Martiño, lo que hizo saltar de nuevo las alarmas, si bien pronto se descubrió que el equino había muerto por causas naturales.