EDF Solar firma 150 kilovatios de autoconsumos cada día

Instalación fotovoltaica, habitualmente sobre el tejado de una vivienda o la cubierta de una nave o almacén, que produce con sus paneles solares energía eléctrica, electricidad que autoconsume el propietario, es decir, que no se va a la red. Eso es una instalación solar para autoconsumo, una instalación que habitualmente no hace otra cosa que aprovechar metros cuadrados que no tienen uso (un tejado, una azotea) y que ahorra a su propietario un equis por ciento (dependerá del tamaño de la misma) en la factura de la luz. Pues bien, la empresa EDF Solar, pionera del autoconsumo en España , acaba de presentar su primer balance del año: dos meses (enero y febrero), una treintena de proyectos, más de 9.000 kilovatios de potencia acumulada en autoconsumos.