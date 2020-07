A XUNTA ADXUDICA POR 785.000 EUROS A MELLORA DE FIRME EN CINCO ESTRADAS AUTONÓMICAS DAS COMARCAS DO SALNÉS, PONTEVEDRA E CALDAS DE REIS

§ O inicio dos traballos, cun prazo de execución de 6 meses, prevese no mes de agosto





A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de adxudicar por uns 785.000 euros as obras de mellora de firme en cinco estradas autonómicas das comarcas do Salnés, Pontevedra e Caldas de Reis.

Esta intervención, adxudicada á empresa Construcciones Taboada y Ramos, S.L, conta cun prazo de execución de 6 meses. O inicio dos traballos prevese no mes de agosto.

As actuacións incluídas neste contrato levaranse a cabo en varios tramos das estradas PO-301, PO-529, PO-530, PO-531 e V.G-4.7, ao seu paso polos concellos de Vilanova de Arousa, Vilagarcía de Arousa, Caldas de Reis, Barro e Meis.

Os traballos consisten na rehabilitación do firme e a reposición da sinalización en varios treitos destas estradas. Así, na PO-301, que comunica as localidades de Ponte Arnelas e Vilagarcía de Arousa, os traballos centraranse nos treitos entre os puntos quilométricos 0+019 e 1+169; 2+262 e 6+589; e do 1+241 ao 2+262.

Na estrada PO-529, que conecta a estrada PO-549 coa VG-4.3, nas proximidades de Vilagarcía de Arousa, actuarase na glorieta de conexión coa PO-549, xunto cos seus ramais de acceso e os 211 primeiros metros do tronco.

No caso da PO-530, que une a estrada PO-549 coa VG-4.3, á altura da Illa de Arousa, a intervención centrarase en dous treitos, o que vai do punto quilométrico 0+071 ao 0+982 e do 1+137 ao 2+265.

Na estrada PO-531, que conecta as localidades de Pontevedra e Vilagarcía de Arousa, actuarase nos treitos entre os puntos quilométricos 9+500 e 10+200 e do 11+773 ao 18+744.