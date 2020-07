Barro cambiará a cuberta da antiga escola de Cangrallo

O alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, manifestou a intención de ir executando melloras en todos os locais públicos do concello que o precisen para que sigan ayudandoen a dinamización social e para o goce de colectivos e veciñanza en xeral. Con este obxectivo de seguir mellorando os distintos locais públicos do Concello, o Goberno Municipal de Barro vai investir 24.564 euros do Plan Concellos no cambio de cuberta da escola de Cangrallo.Esta antiga escola foi construída a principios dos anos 60 do século pasado, e no anterior mandato, xa con Xosé Manuel Abraldes na Alcaldía, executouse o cambio de toda a carpintería exterior.https://galego.farodevigo.es/portada-pontevedra/2020/07/22/barro-cambiara-cubierta-antigua-escuela/2317093.html