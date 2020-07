El PP se impone en los concellos de la comarca pontevedresa

El BNG logra la segunda plaza en casi todos los municipios

La noche electoral revalidó en la comarca de Pontevedra un nuevo triunfo del Partido Popular, que logró imponerse como primera fuerza en todos los concellos. De esta manera, el PP consiguió la mayoría, además de en la ciudad de Pontevedra, en todo su entorno: A Lama, Barro, Bueu, Caldas, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Marín, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Portas, Sanxenxo y Vilaboa.En algunos de estos municipios los populares rebasaron con creces el listón del 50 %, destacando en este sentido municipios pequeños como, por ejemplo, Portas y Moraña, pero fue una marca que también superaron en algunos de los municipios costeros como Poio, Sanxenxo y Marín. El descenso en términos generales que sufrió la participación de los votantes en la comarca también se notó, no obstante, en el conjunto de sufragios que el PP recabó con respecto a las elecciones autonómicas anteriores en distintos concellos de la comarca.Si el triunfo del PP es una de las noticias de la jornada, el otro factor a tener en cuenta es el ascenso del BNG, que se ha convertido en la segunda fuerza política de la ciudad y su entorno con una única excepción, Cuntis, donde los socialistas de Gonzalo Caballero obtuvieron el segundo puesto.El ascenso del Bloque en el entorno pontevedrés contrasta con la tercera posición que logró el PSOE en una comarca donde los socialistas tienen las alcaldías de Caldas, Cuntis, Ponte Caldelas y Vilaboa y cogobiernan en Poio y Barro. El PSOE no ha logrado sus objetivos, al quedarse como tercera fuerza en municipios como Marín, donde en los anteriores comicios habían casi logrado acaparar el grueso del voto de izquierdas.Por su parte, Galicia en Común-Anova Mareas no obtuvo ningún peso específico en los sufragios, al igual que le pasó a Ciudadanos, Vox y En Marea.Evaluación por ayuntamientosAl analizar los resultados en base a los principales núcleos de población de la comarca, aparte de la capital, destaca en Marín que la abstención subió cerca de cuatro puntos y medio con respecto a los comicios del 2016. El PP, que gobierna en el Concello por una amplia mayoría, perdió al comparar las autonómicas del 2016 con los resultados de ayer varios cientos de votos. Aún así, el PP conserva su hegemonía con más de la mitad de los sufragios emitidos y rebasando la barrera de los cinco mil apoyos vecinales. El PSOE se mantuvo y el BNG dio el gran salto, duplicando sus resultados frente a las anteriores autonómicas.En Poio, donde gobierna el Concello una coalición del BNG y el PSOE, el PP sufrió una pequeña erosión de un centenar de votos, pero la caída de la participación le permitió ampliar sus apoyos proporcionales, al superar el 51 % de los votos emitidos en el municipio. Aquí también se notó la tendencia al alza de los nacionalistas, que estuvieron cerca de doblar sus apoyos, mientras que el incremento del PSOE fue mucho más discreto.En Bueu, gobernada por el BNG y Asamblea Cidadá de Bueu (ACB), el PP recibió algo más del 43 % de los sufragios, con la pérdida de más de 200 votos, mientras que el Bloque duplicó sus resultados frente a los obtenidos en las urnas hace cuatro años.Por su parte, en Sanxenxo, donde la alcaldía la tiene el PP por mayoría absoluta, también se notó una bajada de varios cientos de votos de los populares, el PSOE quedó prácticamente como estaba y el BNG sumó unos 900 sufragios más respecto al 2016.https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2020/07/13/pp-impone-concellos-comarca-pontevedresa/00031594592922426160325.htm