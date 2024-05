A Deputación prepara as instalacións do Centro de Servizos e Apoio Empresarial de Barro para acoller a nova Oficina de Transformación Comunitaria

A Oficina de Transformación Comunitaria prestará os servizos de difusión, acompañamento e asesoramento gratuíto para impulsar a creación de comunidades enerxéticas nos concellos da provincia con menos de 50.000 habitantes

O deputado Javier Tourís supervisou as actuacións que se están a acometer no recinto para acoller a oficina

A Deputación de Pontevedra prepara as instalacións do Centro de Servizos e Apoio Empresarial de Barro para acoller a Oficina de Transformación Comunitaria desde a que se prestarán os servizos de difusión, acompañamento e asesoramento gratuíto para impulsar a creación de comunidades enerxéticas nos concellos da provincia con menos de 50.000 habitantes. O deputado de Acción Comunitaria, Equipamentos Públicos e Finca Areeiro, Javier Tourís, acaba de supervisar as actuacións que se están a acometer no recinto onde se situará a oficina.

O espazo contará cunha zona de oficinas de 85 metros cadrados con sete postos de traballo totalmente amoblados e equipados, así como unha sala de reunións e outra multiusos onde se poden organizar e celebrar eventos. Ademais deste espazo fixo, a Oficina de Transformación Comunitaria da Deputación contará tamén cunha oficina móbil, para dar a coñecer a súa labor e prestar os seus servizos en toda a xeografía da provincia de Pontevedra.

Coa Oficina de Transformación Comunitaria a Deputación de Pontevedra pretende impulsar a posta en marcha de comunidades enerxéticas na provincia. Deste xeito, a través desta oficina prestarase un servizo gratuíto tanto a persoas físicas, como a pequenas e medianas empresas, administracións locais, comunidades de montes, grupos de acción costeira, grupos de desenvolvemento rural ou calquera outra entidade análoga que desexe crear estas comunidades.