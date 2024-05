El PP exigirá en el Pleno la liberación del peaje entre Pontevedra y Curro

El PP de Pontevedra vuelve a sacar del cajón una propuesta que ya presentó en un Pleno en enero de 2020 y que fue rechazada por el BNG y el PSOE. Se trata de una moción para reclamar la liberalización del peaje de la autopista AP-9 entre Pontevedra y Curro (Barro). Una medida que, tal y como insistió esta mañana el presidente del partido, Rafa Domínguez, "tendría un impacto muy positivo" tanto en la comarca pontevedresa como en la de O Salnés.

"Para el PP es una obsesión la eliminación de este peaje", ya que "mejorando las vías de comunicación o abaratándolas podemos mejorar los flujos de circulación de forma importante, y las poblaciones se podrían unir y acercar", afirmó Domínguez en una rueda de prensa en la que también estaba presente la edil popular Silva Crespo.

El líder del partido lamentó como, en los últimos años, "Pontevedra ha perdido influencia sobre estas áreas y no hay forma a corto plazo de mejorarlo", y, por ello, señaló, "debemos reforzar la conexión entre Pontevedra, O Salnés y su entorno".

Domínguez hizo hincapié también en los cuatro beneficios clave que acarrearía esta medida. La primera, en el Polígono de Barro, que sería, "el primer gran beneficiado" de esta decisión.

"Todas las empresas ganarían competitividad al reducir el precio, y sería positivo para las empresas y los trabajadores de la zona", apuntó.

También mejorarían, afirmó el popular, los flujos de tráfico en la zona de O Salnés, ya que todos los vecinos de esta zona "tendrían más fácil acceder a nuestra ciudad, a nuestro comercio y a nuestra hostelería; pero también a la inversa, ya que la gente de Pontevedra también tendrá más fácil acceder a esas otras áreas. Sería un beneficio mutuo".

Para Domínguez, la carretera de Vilagarcía, la PO-531, sería otra de las grandes beneficiadas, ya que "se reduciría el tráfico pesado". "Muchos vecinos nos trasladan que el exceso de tráfico en esta carretera puede generar peligros, así que este es otro beneficio de esta reducción", dijo.

El popular está convencido también de que esta medida "reduciría o quitaría las excusas del señor Lores, porque haría innecesaria la Variante de Alba".

"Nuestra idea es tender puentes y esta es una de las formas realizables de conseguirlo", concluyó Domínguez, que aclaró que hay "ejemplos cercanos que lo demuestran". Es el caso, por ejemplo, de los peajes entre Cangas y Vigo o entre Redondela y Vigo, donde se ha eliminado el coste para los viajeros.

La moción fue rechazada en 2020 por BNG y PSOE

Esta moción será defendida en el Pleno de este mes por los populares después de que el BNG y el PSOE la tachasen de "oportunista" en el año 2020. En aquel momento, el que era líder del PSOE, Tino Fernández, acusó al PP de actuar con "demagogia" y recordó que "Mariano Rajoy tuvo siete años" para tomar esta medida. El socialista había insistido también en que fueron los populares los que prorrogaron la concesión de la AP-9 hasta 2048.

Los nacionalistas, por su parte, afirmaron que no iban a jugar "a hacer promesas y después no cumplirlas" y Mosquera reconocía que no descartaba esta medida, siempre y cuadno se incluyese dentro de un plan de acción sobre la AP-9.

El portavoz del BNG también calificó de "ocurrencia" la petición del PP, recordando que la propia Ana Pastor prometió en 2008 liberar el peaje entre Pontevedra y Curro y cuando llegó a ministra de Fomento "nunca más se supo".

Cuatro años después de aquel debate, Domínguez ahora confía en que "el nuevo reparto de concejales en la corporación municipal, como el PP como fuerza mayoritaria, puede conducir a que el voto de ambos sea diferente, como ha sucedido en numerosas ocasiones durante el presente mandato.

"Ante un Gobierno municipal que continúa dando bandazos mientras sortea los efectos perjudiciales de gobernar en minoría, les invito a pensar en el beneficio mutuo para las áreas territoriales de Pontevedra y O Salnés", aseguró el presidente del PP de Pontevedra.

Reuniones de Silvia Crespo con el tejido empresarial

Con el objetivo de trasladar esta moción a todos los que se beneficiarían de ella, los ediles Silvia Crespo y Rafa Domínguez mantendrán en los próximos días varios encuentros con algunos colectivos de la ciudad.

"Estamos programando reuniones con el tejido empresarial para explicarles la moción, los beneficios que creemos que traslada, y para pedirles el apoyo. Creemos que es una propuesta positiva para el tejido industrial de la ciudad, para la competitividad de hostelería y del comercio local, y que es bueno para todos", puntualizó Domínguez.

El líder popular insiste en la importancia de recibir el apoyo a esta propuesta para poder así "lanzar un mensaje muy contundente para favorecer a todos los pontevedreses y a todo el área de O Salnés".

