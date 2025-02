GALICIA PRECISA INCREMENTAR AS RESERVAS DE SANGUE PARA RESPONDER ÁS NECESIDADES DOS HOSPITAIS, ESPECIALMENTE DO GRUPO CERO NEGATIVO

ADOS lembra a necesidade de incrementar a participación na presente semana, xa que estas datas soen coincidir cun incremento dos casos de enfermidades como a gripe que impiden, de xeito temporal, a doazón de sangue

―

Os grupos A-, O- e B- son os que precisan un maior incremento dos seus niveis de reserva

Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2025.- A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) lembra a necesidade de aumentar o número de doazóns nas vindeiras xornadas, especialmente, de doantes do grupo Cero Negativo, popularmente coñecido como Doante Universal. Os meses de xaneiro e febreiro soen coincidir cun aumento de casos de enfermidades como a gripe, que impiden a doazón de xeito temporal, ata a recuperación dos afectados e afectadas, polo que a ADOS salienta que son datas nas que se pode reducir a base de potenciais doantes. Non obstante, a necesidade de compoñentes sanguíneos por parte dos hospitais galegos non diminúe, e todos os días do ano precísanse entre 400 e 500 doazóns de sangue.