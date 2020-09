O CURSO ARRANCA O 10 DE SETEMBRO EN INFANTIL, PRIMARIA E EDUCACIÓN ESPECIAL, CON DESCENSO DE ALUMNADO E MÁIS DOCENTES

§ Incorpóranse 240 profesores máis ao sistema nestas etapas educativas

§ Nos centros galegos de educación infantil están matriculados 58.997 alumnos e alumnas, un número lixeiramente inferior ao do curso anterior

§ En primaria tamén diminúe o alumnado, con 134.093 estudantes





O xoves 10 de setembro comezarán en Galicia as clases, de xeito gradual por mor da pandemia da covid-19 nos ciclos de infantil, primaria e educación especial para 194.221 nenas e nenos, o que supón un 1,3 % menos ca no curso 2019/20, segundo os datos provisionais recompilados polos servizos estatísticos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Neste sentido cómpre lembrar que as cifras de matriculación poden ir mudando ao longo do curso escolar .





En calquera caso, e malia ao descenso de alumnado, a Consellería de Educación ten previsto reforzar o sistema educativo galego con aproximadamente 1.000 docentes máis. No caso concreto de Educación Infantil e Primaria este curso póñense en marcha 158 unidades máis (grupos de clase), o que leva consigo a incorporación de 240 novos profesores para estas etapas educativas.





No caso da educación secundaria o reforzo concretarase nos próximos días, unha vez se dispoña dos datos de matrícula e dos desdobres que sexa preciso realizar. A esta medida súmanse outras da consellería como a iniciativa ARCO (instrumento de apoio aos centros para a mellora do rendemento académico que complementa os Contratos-Programa), que permitirá aos centros contar con 543 docentes de apoio (221 para Primaria e 322 para ESO) contratados no curso 2020-21.





Con esta medida, o Goberno galego reforza os medios destinados ao sistema educativo co obxectivo de garantir a calidade do ensino, así como para cumprir coas medidas establecidas no Protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 .





No que atinxe ás datas concretas do regreso gradual ás aulas, os primeiros en incorporarse o xoves 10 serán os alumnos de 4º curso de Educación Infantil (3 anos) e 5º de Infantil; 1º, 2º e 3º de Educación Primaria; e Educación Especial. Ao día seguinte, o 11 de setembro, iniciarán o curso escolar os alumnos de 6º de Educación Infantil e os de 4º, 5º e 6º de Educación Primaria. Deste xeito, o venres día 11 estarán xa incorporados ás aulas a totalidade do alumnado das etapas de Infantil e Primaria.





Co comezo de curso gradual búscase facilitarlles a organización aos centros educativos e que a adaptación do alumnado ás novas dinámicas derivadas da aplicación do Protocolo de adaptación ao contexto da covid-19, como son as entradas e saídas por diferentes accesos ou en quendas, os sentidos únicos nos desprazamentos polas instalacións, o mantemento das distancias ou a hixiene de mans frecuente, entre outras medidas. Cómpre lembrar tamén que o alumnado deberá comprobar diariamente na casa, antes de acudir á escola, se ten algún síntoma compatible coa covid-19 (febre, tose seca, dificultade respiratoria, cansazo...). Diante de aparición algún dos síntomas, debe quedar na casa e a familia solicitará consulta co seu pediatra ou médico.





Educación Infantil

Segundo estimacións da Xunta de Galicia, 58.997 alumnos comezan este ano nas aulas de educación infantil, o que supón practicamente a mesma cifra ca no curso anterior (un 0,9% menos).





Por tipo de centros e provincias queda do seguinte modo:







Centros públicos Centros privados concertados Centros privados non concertados A Coruña 18.233 alumnos 6.433 alumnos 639 alumnos Lugo 4.739 alumnos 1.597 alumnos 91 alumnos Ourense 3.705 alumnos 1.890 alumnos 0 alumnos Pontevedra 14.656 alumnos 6.525 alumnos 489 alumnos Total 41.333 alumnos 16.445 alumnos 1.219 alumnos





Os datos de alumnado non nacionalizado español nesta etapa son os seguintes:







2019/20 2020/21 Total 426 alumnos 483 alumnos









Educación Primaria

Por outra banda, as mesmas previsións que manexa a Consellería indican que 134.093 alumnos tamén comezan o mércores as clases de educación primaria en Galicia, o que supón un 1,5 % menos.







Centros públicos Centros privados concertados Centros privados non concertados A Coruña 40.960 alumnos 14.655 alumnos 1.369 alumnos Lugo 10.055 alumnos 3.332 alumnos 258 alumnos Ourense 8.346 alumnos 4.277 alumnos 0 alumnos Pontevedra 34.749 alumnos 14.812 alumnos 1.280 alumnos Total 94.110 alumnos 37.076 alumnos 2.907 alumnos





Os datos de alumnado non nacionalizado español nesta etapa son os seguintes:







2019/20 2020/21 A Coruña 1.835 alumnos 2.122 alumnos Lugo 671 alumnos 776 alumnos Ourense 551 alumnos 637 alumnos Pontevedra 1.445 alumnos 1.671 alumnos Total 4.502 alumnos 5.206 alumnos





Educación especial

No que atinxe á educación especial, o número estimado de matriculados para este curso é de 1.131 , 20 alumnos máis ca no 2019/20





Por tipo de centros e por provincias queda do seguinte modo:







Centros públicos Centros privados con concerto A Coruña 207 alumnos 275 alumnos Lugo 63 alumnos 13 alumnos Ourense 102 alumnos 37 alumnos Pontevedra 161 alumnos 273 alumnos Total 533 alumnos 598 alumnos





Centros escolares e docentes

Os centros – públicos, privados e concertados – que desde o 10 de setembro impartirán ensinanzas de educación infantil e primaria e educación especial quedan distribuídos do seguinte xeito:







A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia Educación Infantil 46 4 3 57 110 Educación Primaria e Infantil (1) 241 90 84 224 639 Educación Primaria e ESO (2) 54 25 21 64 164

Educación especial 17 3 2 16 38 TOTAIS 358 122 110 361 951





(1) Inclúen os centros que imparten só educación primaria

(2) Inclúense os centros que imparten tamén o segundo ciclo de educación infantil.





Servizos complementarios

O mesmo día do comezo de curso escolar empezarán a funcionar os servizos de transporte e os de comedor xestionados pola Consellería, tras as modificacións oportunas que se realizan anualmente para o seu axuste ás necesidades actuais.





Así, este ano, a falta de que se pechen as últimas autorizacións, o número estimado de prazas de comedor escolar será de 77.060 , das cales 15.416 serían xestionadas por ANPAS ou Concellos, existindo tamén axudas –ou convenios de colaboración- da Consellería neste concepto para ambas entidades. En total o departamento educativo da Xunta xestiona 417 comedores, deles 281 de forma directa e 136 de forma indirecta (a través de empresas que serven menús con todos os estándares de calidade garantidos). Pola súa banda as ANPAS son responsables de 138 comedores e os Concellos de 52 . Neste sentido, cómpre lembrar que a Consellería subvenciona os menús de arredor de 4.705 comensais nestes 52 centros escolares de 15 concellos de toda Galicia . A maiores tamén destina axudas a Anpas para a xestión dos comedores.





Así mesmo a Consellería facilita subvencionar o servizo de comedor escolar a 518 alumnos de centros de educación especial non públicos a través de convenios con 15 entidades, cun orzamento de 223.441,96 euros.





No que atinxe ao transporte, prestarase servizo –segundo as estimacións provisionais- a 86.957 alumnas e alumnos de 774 centros públicos. Ademais, darase cobertura de transporte a 311 alumnos de centros de educación especial que non son públicos a través de convenios con 13 entidades, cun orzamento de 1.016.115,92 euros. Deste xeito Galicia volve ser a primeira Comunidade do Estado no referido ao volume que representa este servizo educativo complementario.













BARRO: