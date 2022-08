Comesaña y Flores abordan con alcaldes de Pontevedra la situación de los PAC y de los centros de salud

El conselleiro de Sanidade y el nuevo gerente del área sanitaria de Pontevedra, este jueves, en la reunión con alcaldes y concejales SERGAS

El nuevo gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, se estrenó este jueves por la tarde, acompañado del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en una reunión con alcaldes y concejales de la zona de Pontevedra. Según explicó el titular del departamento de la Xunta tras el encuentro, fue una reunión similar a la celebrada semanas atrás con regidores de la zona de O Salnés. Comesaña, que agradeció el tono de las intervenciones y calificó de «moi positiva» la sesión, indicó que se analizó la situación de cada concello en atención primaria y sobre todo de los puntos de atención continuada (PAC). El titular de Sanidade reconoció que la problemática que se vive desde julio en las urgencias extrahospitalarias es «lixeiramente diferente do resto das áreas». «Foi unha reunión satisfactoria co obxectivo que tiña, que era trasladar información e compartir inquedanzas», dijo.

Al encuentro asistieron alcaldes y concejales de Pontevedra, Marín, Bueu, Poio, Ponte Caldelas, Cerdedo-Cotobade o Barro, entre otros municipios. Por Pontevedra acudieron a la reunión las concejalas Anabel Gulías y Eva Vilaverde (BNG). Expresaron su preocupación por los descubiertos de médicos en el PAC de A Parda, que muchas veces trabaja con un único facultativo frente a los tres o dos, según el turno, que marca su plan funcional. «As propostas comentadas na reunión non van solucionar nada pois non analizan unha situación case estrutural, resultado dunha política sen previsión, pero perfectamente planificada para desmontar a sanidade pública galega», dijeron las edilas. Por su parte, el alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes (BNG), aseguró que no se planteó ninguna solución para la falta de profesionales. «En Barro levámolo sufrindo moitos anos, non se substitúe e a carga de traballo aumenta e non se pode dar a mesma atención. O que nos repercute moito é a situación do PAC da Parda, que obriga aos veciños a ir a Montecelo e causa moitas molestias», expuso el regidor.





