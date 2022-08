Polémica por la apertura de los aseos en los molinos de A Barosa, en Barro

El alcalde de Barro critica un vídeo de Landín Eirín donde mostraba el cerramiento de los aseos y utilización de los molinos como baños, argumentando de que hay unas horas de apertura y que existen nuevos urinarios

Cuando se habla de Barro, muchos relacionan a este municipio con uno de sus parajes naturales más bellos y emblemáticos, donde sus molinos de agua son bañados por el río Barosa y sus cascadas, construyendo el reconocido Parque Natural do Río Barosa.

Un lugar frecuentado por muchos turistas y peregrinos, ya que Barro es paso fundamental del Camino Portugués y que, como todo buen punto de interés turístico, siempre acaba teniendo sus problemas por dicha masificación de gente.

La última polémica viene traída por el ex alcalde de dicho municipio, José Antonio Landín Eirín, que junto con su nuevo partido Xuntos por Galicia, lanzaba un vídeo donde criticaba el cerramiento de los aseos del parque, ocasionando la utilización de los molinos como baños donde realizar sus necesidades.

Ante este polémico material audiovisual, el actual alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, arremete contra Eirín y su equipo, condenando el vídeo y tachando de «esperpéntico a súa relación co Parque de Barosa», debido a que el ahora mandatario de Xuntos por Galicia, durante sus años como alcalde, había votado en contra de un supuesto proyecto de ampliación, donde se incluían más urinarios y que, ahora, ya existen.

«Primeiro votan en contra dun proxecto para poñer máis baños e mellorar os servizos, e logo critican cara uns vandalos que fan as súas necesidades onde non deben, porque vandalismo hai sempre», comentaba el alcalde.

Y ante el vídeo de los baños cerrados, el alcalde se defiende: «Os baños teñen que estar abertos once meses do ano as oito horas do día. Polo que depende de a que hora foran, os atoparían pechados».

