Luz verde al plan para sustituir 8.152 luminarias del alumbrado público en 23 concellos de Pontevedra

Con una inversión estimada en cuatro millones de euros, la junta de gobierno de la Diputación de Pontevedra aprobó este viernes los proyectos de mejora y eficiencia energética en veintitrés concellos de la provincia. Esta cantidad se financiará en un 80 % a través de ayudas del Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) y permitirá renovar el alumbrado exterior de los concellos beneficiarios sustituyéndose 8.512 luminarias por otras tipo led «máis eficientes, cun aforro enerxético medio estimado do 70 %», precisaron desde la Administración provincial.

Los municipios beneficiarios de esta iniciativa en el entorno de Pontevedra son, en el caso de la comarca de O Morrazo, Bueu, que empleará una partida de 156.003 euros para cambiar 392 puntos de luz que les permitirá ahorrar un 85 % del gasto habitual, mientras que en la comarca de Pontevedra se dio luz verde a una inversión total de 724.121 euros. «Deste xeito, o concello de Barro (178.794 euros) substituirá 402 luminarias cun aforro do 76 %; Poio (176.386 euros) substituirá 447 luminarias para aforrar un 78 % na súa factura enerxética; Ponte Caldelas (175.166 euros) cambiará 436 puntos de luz para acadar un aforro do 79 %; e Marín (194.775 euros) poderá renovar 341 luminarias cun aforro estimado do 54 %», reseñaron desde la Diputación Provincial.

En la comarca de Ulla-Umia se beneficiarán los concellos de Portas que, con 266.949 euros, podrá renovar 577 luminarias y ahorrar un 76 % en la factura energética; Caldas, que percibirá 213.516 euros y cambiará 62 luminarias con un ahorro del 51 %; Moraña (124.263 euros), que renovará 234 luminarias y ahorrará un 77 %; y Valga.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2022/08/13/luz-verde-plan-sustituir-8152-luminarias-alumbrado-publico-23-concellos/0003_202208P13C4994.htm