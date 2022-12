CxL acusa al Concello de perjudicar a las empresas locales en los concursos

Compromiso por Lalín acusó al gobierno local de perjudicar a las empresas locales a la hora de presentar sus ofertas en un contrato menor de suministración de un remolque portavehículos para la brigada de obra anunciada en el acta de la junta de gobierno del pasado día 22. Critican que «se convida a participar na oferta só a unha empresa de Lalín, mentres as outras dúas peticións de oferta son para unha empresa do concello de Barro e outra que ten a súa actividade no de Pontevedra».

Recuerdan que desvelaron un episodio similar que fue al pleno «perxudicando como nesta ocasión gravemente que outras empresas de Lalín poidan competir polo contrato, tendo fortes indicios unha vez máis de presunta adxudicación directa para beneficiar a unha sociedade concreta».

Califican al gobierno de «caciquil e clientelar» y consideran sospechoso que las ofertas sean de 17.990 euros la de Barro, de 17.950 la de Pontevedra y de 17.920 la de Lalín. «Cuestión que non tería debate se se convidase a ofertar a tres empresas lalinenses, como sería o lóxico», manifiestan. Por último, inciden en que «sempre está polo medio a acción política do concelleiro José Cuñarro».





https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/lalin/2022/11/30/cxl-acusa-concello-perjudicar-empresas-locales-concursos/0003_202211D30C3993.htm