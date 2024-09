Cambios en el grupo municipal del BNG de Barro

El pleno ordinario del mes de septiembre acogerá la despedida de los ediles Roberto Rivas, actual portavoz del BNG y concejal de Cultura y Patrimonio, y Amelia Cancela, concejala de Servicios Sociales y Sanidad, que dejan la corporación por motivos personales.

En su lugar tomarán posesión los dos siguientes miembros de la candidatura, Adrián Silva y Andrea Pérez.

"Botarémolos en falta", afirmó el alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, quien puso en valor el "inmenso trabajo" realizado por Roberto Rivas y Amelia Cancela, a lo largo de los años "para facer de Barro o concello vivo e dinámico que é hoxe".

"Roberto e Amelia deixan moitas pegadas que xa son imborrables en Barro, e estou certo que, como veciño e veciña e compañeiros do BNG seguirán a aportar todo o seu saber, todo o seu traballo e toda a ilusión para que o noso concello continúe co impulso que xuntos comezamos. Se Barro é hoxe un concello referente en canto a dinamización cultural e social, un concello aberto, vivo, activo e atractivo para viver é, en boa medida grazas ás súas aportacións e ao seu traballo", dijo Abraldes.

"Sei tamén que, aínda que os botaremos de menos, as persoas que os van substituir son persoas moi capaces e que van facer un espléndido traballo. Adrián, xa demostrou a súa valía no anterior goberno municipal e Andrea conta cunha gran intelixencia, ilusión e capacidade de traballo, que fará dela unha magnífica concelleira. Estou certo que aportarán moito na dinamización do noso concello e na mellora da calidade de vida dos nosos veciños e veciñas", afirmó el alcalde.

Roberto Rivas dejará la corporación después de 21 años ininterrumpidos, primero en la oposición y después en el gobierno, y Amelia Cancela, después de estar en el gobierno municipal desde que el BNG accedió a la alcaldía en 2015.

"No BNG estarémoslle sempre tremendamente agradecidos a Roberto e Amelia pola súa entrega, o seu traballo e o seu compromiso para facer un Barro cada día mellor", afirmó el responsable local Santi Pazos. "O novo grupo municipal do BNG seguirá a traballar para sentar as bases do Barro do futuro, un concello transparente, participativo, dinámico e con máis e mellores servizos"

https://pontevedraviva.com/xeral/106822/cambios-grupo-municipal-bng-barro-roberto-rivas-amelia-cancela/