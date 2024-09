El trompetista Esteban Batallán, de Barro a la Orquesta de Filadelfia

“Desde el primer momento que escuché tocar a Esteban, supe que era la pareja perfecta para la Orquesta de Filadelfia”, apuntó el director musical y artístico de la orquesta, el canadiense Yannick Nézet-Séguin. “Este es un nombramiento histórico que tendrá un impacto generacional en el sonido de la Orquesta", añade.

Es la primera vez en tres décadas que se produce un cambio en esta posición dentro de esta orquesta estadounidense. Batallán ganó la audición para este prestigioso cargo en Filadelfia, consolidando su reputación como uno de los músicos más destacados de su generación.

El presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, Luis López, junto al diputado provincial de Cultura, Jorge Cubela, han recibido este martes a Batallán en el pazo Provincial. Durante el encuentro, López calificó al trompetista como "un pontevedres que lleva nuestro nombre por el mundo" y "un ejemplo de que con trabajo y esfuerzo se pueden conseguir los sueños".

Batallán, con Luis López este martes / FdV

Esteban Batallán comenzó a estudiar música a los siete años en la Escuela de Música de Barro y completó su formación en el Conservatorio Superior de Música de Pontevedra, el Conservatorio Superior de Música de Vigo y la Escuela de Altos Estudios Musicales de Galicia.

Fue nombrado trompeta principal de la Chicago Symphony Orchestra en 2019 por su director musical Riccardo Muti. Anteriormente fue trompeta principal en Hong Kong Philarmonic Orchestra durante la temporada 2018-19 y en la Orquesta Ciudad de Granada de 2002 a 2018. También ejerció como trompeta principal invitada en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla de 2010 a 2014 y en la Orchestra del Teatro alla Scala y la Filarmonica della Scala en 2015 y 2018.

Batallán también ha colaborado con importants orquestas sinfónicas de todo el mundo tales como Royal Concertgebouw de Ámsterdam, Philadelphia Orchestra, English Chamber Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Gstaad Festival Orchestra, Basel Sinfonieorchester, Houston Symphony, y Symphony Orchestra of India, entre otras.

Durante estos años, ha actuado bajo la batuta de maestros de la talla de Jaap van Zweden, Zubin Mehta, Bernard Haitink, Herbert Blomstedt, Michael Tilson Thomas, Christian Thielemann, Klaus Mäkelä, Jakub Hrusa, Paavo Järvi, Yannick Nézet-Séguin, Daniele Gatti, Vladimir Ashkenazy, Riccardo Chailly, Alan Gilbert, Fabio Luisi, Charles Dutoit, Lahav Shani, y Giancarlo Guerrero.

También ha actuado como concertista con la Chicago Symphony Orchestra, Orchestre de chambre de Paris, Hong Kong Philarmonic Orchestra, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica de Radio-Televisión Española, Real Filarmonía de Galicia, Joven Orquesta Nacional de España, Gstaad Festival Orchestra, Geneva Camerata, Symphony Orchestra of India, y con la Orquesta Sinfónica de Bilbao en una gran variedad de obras, incluyendo conciertos escritos para él, además de interpretar sus propias composiciones.

En 2021, Batallán estrenó una pieza compuesta y dedicada a él por su amigo y reconocido trompetista, Arturo Sandoval, titulada "Mr. Batallán".

Ha sido ganador de prestigiosos concursos tanto nacionales como internacionales, incluyendo el Concurso “Juventudes Musicales de España” (2001), Concurso Nacional de Trompeta “Yamaha-Xeno” (2002), Concurso Europeo “Juventudes Musicales Internacional” (2003) y el Concurso Internacional Yamaha (2003). También fue premiado en el Concurso Internacional de Trompeta “Maurice André-Ville de París” en el año 2006.

En el campo de la docencia, ha sido profesor de la Joven Academia de la Orquesta Ciudad de Granada durante dieciséis años y ha sido profesor invitado en Colburn School, New England Conservatory, Conservatoire de París, Vanderbilt University, University of Illinois, Rice University, Curtis Institute of Music, Cleveland Institute of Music, University of Houston, y ha dirigido ensembles de metal en la Joven Orquesta Nacional de España, Joven Orquesta de Andalucía, National Youth Orchestra de los Estados Unidos, Hong Kong Academy for Performing Arts, Taipei Music Academy & Festival, así como en otros festivales alrededor del mundo. Fue profesor en el Chicago College of Performing Arts de Roosevelt University desde 2020 hasta 2022.