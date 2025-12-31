Atropello a un lobo en Barro: "Era enorme, ata levantou o coche do golpe"

La perplejidad llegó casi de inmediato, al comprobar que había atropellado a un lobo de grandes dimensiones que cruzó, de modo inesperado en la carretera PO-531, en una zona ya bastante poblada, pero en donde fue imposible evitar la colisión. Y la preocupación, según relata este vecino de Curro, es la sensación actual porque, como narra, "non teño moi claro quen paga por estes danos".
Él explica que, por suerte, el parte de la Guardia Civil describe muy bien cómo se produjo el accidente, en el que él fue el único implicado, inicialmente. "Estaba a cinco minutos da miña casa, na PO-531, preto do coñecido 'Abuelo Pintos', nunha curva moi pechada, cando vin algo, un animal que se viña cara o coche. Aínda que acelerei por ver se evitaba o impacto, xa tocou coa parte traseira e era tan enorme que se levantou o coche co golpe. Cando puiden baixar e ver ata me sacara a defensa do sitio", aclara el afectado, que subraya que, una vez superado el susto, lo que más le impresionó fue el tamaño del ejemplar.
"Nesta zona do Castrove sábese de lobos, pero este animal era enorme. Ata cheguei a bromear con que era un de Crepúsculo", apunta.
Un macho adulto de unos 4 años
Esta opinión la compartieron muchos de los que pararon a colaborar en el accidente, e incluso algunos ganaderos de Curro. "Hai xente que ten animais e sabe que hai lobos no Monte Castrove e que nesta zona están baixando con frecuencia", indica el afectado.
"Deste sábese que era un macho, adulto, duns catro anos, e dun porte impresionante", aclaró. El animal, al parecer, puede corresponderse con uno que fue visto merodeando a unas vacas horas antes y lo espantaron. Se cree que pudo volver ya con oscuridad en busca de presas en la misma zona. "Dise que tamén hai un exemplar femia merodeando estas fincas", añade.
Este joven está disgustado por el daño generado en su coche. "Teremos que reclamarllo á Xunta como especie cinexética, porque ao ter ese tamaño os danos foron bastantes, e a verdade, é unha pena. Non levabamos nin catro semanas con este coche", lamenta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario