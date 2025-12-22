Dolores Taboada prende el Tizón de Nadal de Barro

El Concello de Barro celebra el próximo lunes 22 de diciembre a las 19.30 horas el encendido del Tizón de Nadal, una tradición de la cultura popular gallega que el municipio recuperó en los últimos años como símbolo de identidad, memoria colectiva y unión intergeneracional.

En esta edición de 2025, Dolores Taboada Sabarís, una vecina de Curro conocida como Señora Lola y que en enero cumple 99 años, será la encargada de encender el Tizón. Es la persona de más edad de la parroquia y una de las más mayores del Concello de Barro, por lo que su protagonismo en este acto supone un homenaje a la sabiduría, a la dignidad y a la historia de vida de las personas mayores del municipio.

La celebración comienza con una charla titulada “Las tradiciones gallegas de Nadal”, a cargo de Lidia Marino, en la que se abordará el significado simbólico y cultural de este tipo de rituales ligados al solsticio de invierno, a la protección del hogar y a la relación con el mundo de los antepasados. Después, tendrá lugar el esperado prendido del Tizón de Nadal, en un momento cargado de emotividad y simbolismo.

Esta tradición consiste en encender un gran trozo de madera y dejarlo arder lentamente a lo largo de los días. En muchas localidades gallegas se creía que debía permanecer encendido hasta el Año Nuevo o hasta el Día de Reyes, prendiendo un poco cada jornada. Este ritual tenía como finalidad alejar los males del hogar y, al tiempo, acariciar las almas de los difuntos, que según la creencia popular regresan a las casas familiares en estas fechas señaladas. La ceniza del tizón se desparramaba posteriormente en los campos, considerada un fertilizante simbólico asociado a la fertilidad y a la prosperidad. Del mismo modo, costumbres como no recoger la mesa tras la cena de Nadal permitían que las ánimas de los antepasados compartieran ese momento de encuentro y unión familiar.

La elección de Dolores Taboada Sabarís para prender el Tizón de Nadal representa también la historia de tantas mujeres gallegas que tuvieron que emigrar durante la dictadura franquista para poder buscar un porvenir. Dolores emigró a Venezuela, donde trabajó como cocinera, quedando viuda con tan sólo 25 años y sacando adelante dos hijas. De regreso a Galicia, continuó trabajando en la casa y en el campo, como hicieron tantas mujeres, para sacar su familia adelante.

https://www.farodevigo.es/pontevedra/2025/12/20/dolores-taboada-prende-tizon-nadal-124991097.html