martes, 30 de diciembre de 2025

El nuevo saneamiento en Portela permitirá extender la red a Parada, La Cancela y San Amaro

,

El alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, asegura que se trata de un proyecto "estratégico" que permitirá seguir ampliando progresivamente la red de saneamiento municipal

Obras de saneamiento en Barro
Obras de saneamiento en Barro / Concello de Barro

 

Casi 116.000 euros destinará el gobierno municipal de Barro a las obras para la ampliación de la red de saneamiento desde la depuradora de Piñeiro, en la parroquia de A Portela, hasta el lugar de Parada.

Los trabajos, que financiará la Deputación con cargo al Plan +Provincia 2025, serán ejecutados por la empresa Construcións Vale, que presentó la mejor oferta en el proceso de licitación.

El objetivo es avanzar en el avance de la infraestructura, facilitando la futura conexión de los ramales de saneamiento de los lugares de A Cancela, de Parada y del núcleo de San Amaro.

Se construirán más de 790 metros lineales de tubería de saneamiento, así como la posterior reposición del pavimento al largo de todo ese tramo.

Además, también se llevarán a cabo dos actuaciones complementarias.

Una de ellas será en el lugar de Outeiro, en el núcleo urbano de Santo Antoniño, con una longitud de 85 metros; y otra en el lugar de Outeda, en la parroquia de Curro, con una extensión de 50 metros.

El alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, asegura que se trata de un proyecto "estratégico" que permitirá seguir ampliando progresivamente la red de saneamiento municipal.

Este tramo, en concreto, actuará como una "infraestructura puente" para dar salida a los futuros ramales de saneamiento de estos lugares.

"Seguimos avanzando en nuestro compromiso con la mejora de la calidad de vida de los vecinos y con la ampliación y mejora de los servicios municipales", ha sentenciado Fernández Abraldes.

 

